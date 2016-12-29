С 1 февраля приморские водители смогут заказать права через МФЦ

Пока эту услугу будут предоставлять только на Борисенко

В новом году список услуг, оказываемых приморскими многофункциональными центрами «Мои документы», расширится. С 1 февраля через МФЦ можно будет оформить водительское удостоверение. В пилотном режиме эту госуслугу начнут предоставлять на базе краевого МФЦ по адресу: Владивосток, улица Борисенко, 102.

«Там установлено фотооборудование, которое уже используется для фотографий в паспорт и загранпаспорт. Если услуга будет востребована, добавим её и в другие центры», — отметили специалисты краевого департамента информатизации и телекоммуникаций.

Всего сегодня приморцам доступны более 200 услуг федеральных, региональных и муниципальных ведомств. Популярными по-прежнему остаются оформление справок и документов, связанных с недвижимостью, получение справки о наличии или отсутствии судимости, оформление СНИЛС, паспорта и загранпаспорта, социальных выплат и пособий.

РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что Приморье – первый и пока единственный регион в стране, где разработан единый стандарт качества обслуживания во всех многофункциональных центрах края. Этот стандарт устанавливает правила поведения и требования к профессиональным навыкам сотрудников МФЦ. Он же закрепляет норму ожидания в очереди для клиентов: не дольше 15 минут.

Многофункциональные центры расположены на территории всех муниципалитетов края.