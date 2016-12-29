Мэрия: в 2017 году программа обеспечения семей жильём продолжится

Больше сотни семей воспользовались программой «Обеспечение жильём молодых семей в городе Владивостоке» в 2016 году. За всё время существования программы она помогла 380 молодым парам, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В 2016 году в приморской столице продолжила действовать программа «Обеспечение жильём молодых семей в городе Владивостоке». В рамках этой программы молодые семьи получают субсидии на приобретение или строительство квартир и домов. С начала года обладателями сертификатов стали 126 семей.

Молодые люди получают соцвыплаты, которые составляют от 30 % до 35 % от стоимости жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства. В этом году они составили от 600 тысяч рублей. Выплаты рассчитываются исходя из норматива стоимости квадратного метра, установленного Министерством строительства, – сегодня в Приморье он зафиксирован в размере 47 407 рублей за квадратный метр. Зависит выплата и от количества членов семьи. Программа реализуется на условиях софинансирования из средств городского, краевого и федерального бюджетов.

«Программа «Обеспечение жильём молодых семей в городе Владивостоке» успешно реализуется в городе с 2009 года. Не ошибусь, если предположу, что программа - одна из наиболее известных и популярных среди горожан», - рассказал начальник управления по учёту и распределению жилой площади Сергей Еремин.

С 2009 года социальные выплаты в рамках программы получили 380 семей Владивостока. В 2017 году реализация программы продолжится. Также в городе идёт работа по обеспечению горожан жилыми помещениями по договорам социального найма. В рамках этого направления новое жильё получают малоимущие владивостокцы и те граждане, чьё жильё признано аварийным. В этом году такое жильё планируется предоставить 43 семьям - для них уже готов новый дом на улице Порт-Артурской. Он стал пятым, построенным в краевом центре по муниципальной программе «Обеспечение доступным жильём жителей города Владивостока» на 2014-2018 годы.