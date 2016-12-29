Мария Гулегина споёт "Тоску" во Владивостоке в январе

В январской афише Приморской сцены Мариинского театра запланировано сразу несколько выступлений Марии Гулегиной. Артистка примет участие сразу в трёх спектаклях и проведёт встречу со зрителями, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу театра.

Первый выход Марии Гулегиной на Приморскую сцену Мариинского театра в новом году состоится в опере Джакомо Пуччини «Тоска» 20 января. В мае 2016 года по состоянию здоровья певицы сорвалось сразу два представления – первое было намечено на 8 мая, которое в день спектакля перенесли на 11-е число. Однако и тогда Гулегина не смогла выйти на сцену. После этого артистка пообещала вернуться в Приморье вновь.

Флория Тоска — один из самых удачных образов Марии Гулегиной, признанный мировыми критиками. После исполнения ею знаменитой арии Vissi d'arte, vissi d'amore («Я жила для искусства, я жила для любви») в ходе одного из спектаклей фестиваля «Звёзды белых ночей» в Санкт-Петербурге публика так долго аплодировала ей и кричала «бис», что дирижёру пришлось остановить спектакль и ещё раз повторить этот номер.

22 января Мария Гулегина встретится с публикой в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра. 26 и 27 января во Владивостоке состоится премьера оперы Джузеппе Верди «Макбет», в которой Мария Гулегина исполнит партию леди Макбет.

Певица – лауреат многочисленных премий и наград, включая премию Джованни Дзанателло за дебют на сцене Арена ди Верона, премию имени Беллини, премию города Милана «За развитие оперного искусства в мире». Гулегина также удостоена Золотой медали Марии Дзамбони и Золотой медали фестиваля в Осаке.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что из-за недомогания оперная дива не смогла исполнить роль Флории Тоски. Гулегина отравилась морепродуктами в первый же день по прилёте во Владивосток в одном из местных ресторанов. К этому добавилась также ротовирусная инфекция, которую певица подхватила от попутчика в самолёте.