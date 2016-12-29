"Адмирал" завершит 2016 год игрой против китайских "драконов"

Сегодня приморский хоккейный клуб «Адмирал» проведёт свой последний матч в 2016 году. Игра состоится в Пекине против местной команды «Куньлунь Ред Стар», сообщает РИА «Восток-Медиа».

В четверг, 29 декабря, в Китае в 21:30 по приморскому времени начнётся игра «Адмирала» с новичком этого сезона – командой «Куньлунь Ред Стар».

В чемпионате КХЛ соперники встречались трижды. Матч знакомства состоялся 5 сентября в Пекине. Он стал открытием для звёзд и первым в истории КХЛ в Китае. Хозяева победили 6:3, забросив 4 шайбы в большинстве.

В конце октября «Куньлунь» прибыл во Владивосток с ответным визитом. Команды провели две встречи за три дня и обменялись победами. 29 октября «Адмирал» победил 3:1, а 31 октября «драконы» смогли взять реванш.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что последней домашней игрой 2016 года для «Адмирала» стало дальневосточное дерби. Приморский хоккейный клуб «Адмирал» уступил хабаровскому «Амуру» со счётом 3:2.

В первых матчах нового года, 6 и 8 января, «моряки» сыграют на выезде против «Медвешчака» и «Слована». После этого команда вернётся во Владивосток, где с 12 по 16 января примет рижское и минское «Динамо», а также финский «Йокерит».