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Сегодня во Владивостоке ожидаются отключения света

Сегодня во Владивостоке ожидаются отключения света
Ремонт электросетей продлится до 17:00
сегодня, 08:24
Общество | Приморский край
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Фото: finance.bigmir.net

Сегодня, 29 декабря, часть владивостокцев останутся без электроэнергии. Сотрудники «Владивостокского предприятия электрических сетей» заняты плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации на сайте МУПВ «ВПЭС», с 9 утра до 5 вечера без света останутся абоненты, проживающие по следующим адресам:

Адмирала Кузнецова, 49;

Горная, 19, 31, 31а, 33, 33а;

Запорожская, 9;

Земляничная, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 55;

Каплунова, 8;

Кирова, 93, 93а;

Комитетская, 40;

Ладыгина, 4, 9, 9/1, 9а;

Матросская 4-я, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 32, 33;

Матросская 5-я, 24а, 26, 27, 27а, 27-б, 28, 29, 30;

Матросская 6-я, 31;

Матросская 7-я, 25, 33а;

остров Попова, Подгорная, 23;

Овражная (Садгород), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

Очаковская, 5;

Подгорная, 3, 4, 5а, 6, 6а, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 5, 51, 53;

Путятинская, 135;

Светланская, 207;

Фастовская, 33;

Харьковская, 43, 45, 47, 49;

Чкалова, 12, 14.

 
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