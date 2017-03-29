В Приморье начались масштабные стрельбы

На Сергеевском полигоне в Приморском крае начался масштабный полевой выход артиллерийских подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа.

По информации пресс-службы ВВО, военнослужащим предстоит выполнить более 250 различных огневых задач с применением самоходных пушек «Гиацинт-С», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Торнадо», самоходных гаубиц «Мста-С», «Акация» и «Гвоздика», противотанковых орудий «Рапира», минометов «Поднос», а также 240-мм самоходных минометов «Тюльпан».

Артиллеристы выполняют учебно-боевые стрельбы прямой и полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций с применением различных типов боеприпасов по одиночным и групповым целям. Стрельбы проходят днём и ночью. Особое внимание во время полевых занятий уделяется работе расчётов на навигационной аппаратуре, артиллерийской баллистической станции, средствах связи, а также изучению методики ведения разведки и корректировке огня артиллерии.

Цель полевого выхода — совершенствование боевой выучки личного состава, совершенствование навыков командиров в управлении огнём при обороне и наступлении.

На полигонах артиллеристы поочередно проходят все этапы боевой учебы — от одиночной подготовки военнослужащих до выполнения огневых задач в составе подразделений. Артиллеристы отработают комплексы дневных и ночных стрельб по мишеням, выполнят зачетные упражнения контрольных стрельб в составе одиночных расчетов и батарей. По итогам лагерного сбора пройдёт тактическое учение по управлению огнем артиллерии.

Сейчас на Сергеевском полигоне находятся более 2,5 тысяч военнослужащих и 300 единиц боевой, специальной техники.



