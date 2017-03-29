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Очевидец: "Еруслану" ещё долго стоять и ржаветь на СРЗ

Очевидец: "Еруслану" ещё долго стоять и ржаветь на СРЗ
Власти Хасанского района Приморья уточнили площадь разлившейся нефти
только что
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Нефтяное пятно вблизи Славянки успешно изолировано отделом по чрезвычайным ситуациям администрации Хасанского района. Причиной разлива углеводородов стал теплоход «Еруслан», отбуксированный из Владивостока, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на местные власти.

Ранее один из жителей Приморья опубликовал в социальных сетях фотоматериалы, которые подтвердили экологическую угрозу акватории Славянки. И.о. начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Фоменко рассказал сегодня корреспонденту редакции: «Мы обнаружили утечку ещё в субботу – к понедельнику уже были установлены все необходимые боновые заграждения, также был принят ряд технических превентивных мер. Что касается самого судна – насколько я знаю «Еруслан» состоит на иностранном балансе, а значит, ему ещё долго стоять и ржаветь на нашем судоремонтном заводе».

Собеседник добавил, что в настоящий момент полиция и прокуратура занимаются поисками виновных в случившемся. На место разлива нефти несколько раз выезжала экспертная комиссия, делала замеры воды и оценивала масштаб нанесённого акватории вреда.

Площадь нефтяного пятна, разлитого «Ерусланом», составила 20 квадратных метров, а последствия ущерба экосистеме, как и степень вины ответственных за бедствие, ещё предстоит выяснить уполномоченным структурам.

 
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