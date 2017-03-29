Сегодня среда, 29 марта 2017 года, 18:26
Глава полиции Хабаровского края дал оценку событиям 26 марта
Глава полиции Хабаровского края дал оценку событиям 26 марта
Владивостокцы требуют отменить "обязаловку" по установке ЭРА-ГЛОНАСС
Владивостокцы требуют отменить "обязаловку" по установке ЭРА-ГЛОНАСС
Установке памятника комсомольской Хатико мешает "Сквер будущего"
Установке памятника комсомольской Хатико мешает "Сквер будущего"
Против мэра Владивостока Пушкарёва возбудили второе уголовное дело
Против мэра Владивостока Пушкарёва возбудили второе уголовное дело
Приморский автомобилист при обгоне насмерть сбил ребёнка
Приморский автомобилист при обгоне насмерть сбил ребёнка
Регионы:


Популярное
вчера, 21:38
У ЛГБТ-фестиваля в Приморье получилось скандальное продолжение
сегодня, 10:03
Утро в Приморье началось с жёсткой аварии
сегодня, 10:23
Судно-призрак "Еруслан" снова подало сигнал SOS
сегодня, 13:53
Во Владивостоке посадили владелицу притона "Эсмеральда"
сегодня, 11:55
Ирина Миклушевская доверит приморцам свои секреты
сегодня, 07:15
Необычный циклон пришёл в Приморье
сегодня, 16:01
В Приморье активизировались клещи
сегодня, 08:57
Освобождённый по УДО Шишов может вернуться в профессию
сегодня, 13:14
Приморский океанариум готов представить шоу морских млекопитающих
сегодня, 11:00
В Хабаровском крае нашли хозяина джипа, утонувшего в заповеднике

Обсуждаемое
сегодня, 13:53
3

Во Владивостоке посадили владелицу притона "Эсмеральда"
сегодня, 08:57
3

Освобождённый по УДО Шишов может вернуться в профессию
сегодня, 09:20
3

Александр Галушка пообещал, что сайт по раздаче земли "допилят" к маю
сегодня, 10:23
3

Судно-призрак "Еруслан" снова подало сигнал SOS
сегодня, 14:56
1

Кировчанин добежит из Владивостока до Севастополя
сегодня, 16:49
1

Виктор Пинский: не обещайте, говорите о том, что уже сделали
сегодня, 16:53
1

Против мэра Владивостока Пушкарёва возбудили второе уголовное дело
сегодня, 07:51
1

Во Владивостоке обесточат дома в районе Выселковой и Снеговой
сегодня, 10:03
1

Утро в Приморье началось с жёсткой аварии
сегодня, 10:27
1

В Ханкайском районе директора "управляйки" оштрафовали на 102 тысячи
Народный топ новостей

Гость
Мария Науэн: Я очень скучаю по морю и Владивостоку сегодня, 11:22
Мария Науэн: Я очень скучаю по морю и Владивостоку
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы сегодня, 15:36
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей сегодня, 13:26
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз сегодня, 09:54
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 509



Система Orphus

Владивостокцы требуют отменить "обязаловку" по установке ЭРА-ГЛОНАСС

Владивостокцы требуют отменить "обязаловку" по установке ЭРА-ГЛОНАСС
Свою позицию они обсудят на встрече с властями
14 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Владивостокские автодилеры хотят ввести мораторий на обязательную установку «тревожной кнопки» ГЛОНАСС. Власти готовы выслушать их позицию – в конце недели в администрации Приморья пройдёт собрание по этой теме, сообщает РИА «Восток-Медиа».  

В приморской столице до сих пор не утихают общественные волнения по поводу обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили. Несмотря на то, что после тематического митинга во Владивостоке проблему начали решать, скепсиса по отношению к «тревожной кнопке» всё ещё много. В то, что система сможет сразу и без сбоев работать, не верят многие. Это сподвигло инициативную группу представителей автобизнеса добиваться временного моратория.

1 апреля в здании администрации Владивостока состоится встреча жителей приморской столицы с вице-губернатором Игорем Степаненко, другими представителями власти и таможенниками. На ней будет в очередной раз обсуждаться требование об установке на автомобили «тревожной кнопки». Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал один из инициаторов встречи, автодилер Максим Богуляк: «Наше требование простое – ввести мораторий на обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС, хотя бы временный. К полноценному внедрению данной системы у нас ничего не готово, она не будет работать. Нужно сначала всё отладить, а потом уже делать этот ГЛОНАСС обязательным».

Собеседник рассчитывает, что на встречу придёт несколько сотен приморцев. В то жен время правительство России не собирается отступаться от данной инициативы. Ещё в начале марта полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что технический регламент по оснащению подержанных автомобилей системой ЭРА-ГЛОНАСС никто отменять не будет.

Интересно, что тогда же, 1 апреля, на площадке перед владивостокским Домом молодёжи состоится митинг против системы «Платон». Он связан с тем, что на прошлой неделе Дмитрий Медведев увеличил тариф для проезда грузовиков. Так что в грядущую субботу Владивосток ждёт не День дурака, а настоящий День возмущённого автовладельца.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru