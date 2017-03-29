Владивостокцы требуют отменить "обязаловку" по установке ЭРА-ГЛОНАСС

Владивостокские автодилеры хотят ввести мораторий на обязательную установку «тревожной кнопки» ГЛОНАСС. Власти готовы выслушать их позицию – в конце недели в администрации Приморья пройдёт собрание по этой теме, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В приморской столице до сих пор не утихают общественные волнения по поводу обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили. Несмотря на то, что после тематического митинга во Владивостоке проблему начали решать, скепсиса по отношению к «тревожной кнопке» всё ещё много. В то, что система сможет сразу и без сбоев работать, не верят многие. Это сподвигло инициативную группу представителей автобизнеса добиваться временного моратория.

1 апреля в здании администрации Владивостока состоится встреча жителей приморской столицы с вице-губернатором Игорем Степаненко, другими представителями власти и таможенниками. На ней будет в очередной раз обсуждаться требование об установке на автомобили «тревожной кнопки». Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал один из инициаторов встречи, автодилер Максим Богуляк: «Наше требование простое – ввести мораторий на обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС, хотя бы временный. К полноценному внедрению данной системы у нас ничего не готово, она не будет работать. Нужно сначала всё отладить, а потом уже делать этот ГЛОНАСС обязательным».

Собеседник рассчитывает, что на встречу придёт несколько сотен приморцев. В то жен время правительство России не собирается отступаться от данной инициативы. Ещё в начале марта полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что технический регламент по оснащению подержанных автомобилей системой ЭРА-ГЛОНАСС никто отменять не будет.

Интересно, что тогда же, 1 апреля, на площадке перед владивостокским Домом молодёжи состоится митинг против системы «Платон». Он связан с тем, что на прошлой неделе Дмитрий Медведев увеличил тариф для проезда грузовиков. Так что в грядущую субботу Владивосток ждёт не День дурака, а настоящий День возмущённого автовладельца.