Приморский океанариум ищет квалифицированную охрану

Приморский океанариум объявил аукцион среди подрядных организаций, которые профессионально занимаются вооружённой охраной крупных объектов. Об этом «Восток-Медиа» информирует со ссылкой на документы, опубликованные на официальном сайте госзакупок. Общая сумма контракта составит более 9, 5 миллионов рублей.

Согласно условиям аукциона, вооруженная охрана должна будет круглосуточно патрулировать два охранных поста – вблизи бухт Парис и Патрокл. В числе обязанностей: отражение групповых и одиночных нападений, профилактика и предотвращение правонарушений (в том числе административных) на внутренней территории объектов, а также сохранение корпоративной и служебной информации, которой сотрудники охраны будут владеть во время несения дежурств.

Главным требованием заказчика стало наличие служебного оружия у сотрудников частного охранного предприятия, выигравшего тендер.

Победитель тендера станет известен 13 апреля.