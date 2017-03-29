Виктор Пинский: не обещайте, говорите о том, что уже сделали

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ провёл ряд встреч с избирателями и общественными активистами в рамках региональной думской недели. В частности, Виктор Пинский поделился опытом с будущими участниками предварительного голосования.

«Будьте честными и открытыми, даже если вам приходится говорить не то, что ожидают от вас услышать. Главное – не врать и не кормить людей обещаниями. Говорите не о том, что планируете сделать когда-нибудь, а о том, что уже сделали для людей», – с этими словами Виктор Пинский обратился к кандидатам на праймериз.

Предварительное голосование в Государственную думу в 2016 году проходило по первой, самой открытой модели. Это самый сложный вид праймериз, и российский парламентарий счёл нужным поделиться опытом с приморскими коллегами.

«Результаты предварительного голосования во многом определяют итоги будущих выборов, поэтому относиться к этому этапу борьбы за депутатский мандат надо серьёзно. Нужно досконально знать не только о том, что происходит в твоём округе, но и о позиции партии по принципиальным вопросам, ответы на которые от вас будут ждать люди. О том, какие законы инициирует и за какие проекты голосует фракция "Единой России" в Госдуме, – потому что от этих законов во многом зависит решение наболевших проблем в крае. И я готов делиться с вами этой информацией», – сказал парламентарий.





По словам депутата, от законодательной власти люди ждут прямых и чётких ответов на волнующие их вопросы:

«Например, прямо из аэропорта я отправился в Артём, побывал в нескольких домах, где живут мои избиратели. Своими глазами увидел платёжки, в которых суммы за общедомовые нужды взлетели в 10 – 20 раз, и рассказал, о том, как конкретная проблема решается в Госдуме. В частности, о подготовленных поправках в Жилищный кодекс, которые дадут людям право самим определять, как платить – по приборам учёта или тарифам управляющих компаний».

Кандидатов интересовало, каким образом законодательно будут решены другие «горячие» проблемы – угольная пыль в Находке, ситуация с «ЭРА-ГЛОНАСС», применение новых электронно-кассовых аппаратов. И далее: когда в полной мере заработает закон о Свободном порте Владивосток, будет ли программа сноса ветхого жилья, реализуемая в Москве, в регионы и готовится ли для этого законодательная база.

Напоследок Виктор Пинский пожелал всем удачи на праймериз, отметив:

«Перед тем как пойти на праймериз, ещё раз хорошо подумайте, готовы ли вы к серьёзной, кропотливой работе, которая предстоит тем из вас, в кого поверят избиратели. Взвесьте всё и примите решение. Если вас что-то смущает, не вводите в заблуждение ни себя, ни людей, ни партию. Если же тверды в своем решении – желаю вам победы. У каждого из вас большой опыт работы, если не в выборных органах, так в общественных организациях. В новом качестве у вас будет достаточно инструментов, чтобы приносить реальную пользу краю и его жителям».