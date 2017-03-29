В Приморье активизировались клещи

Эксперты рассказали, что делать тем, кто не подумал о вакцинации заранее

В Приморье начался сезон активности клещей – переносчиков энцефалита. По последним данным Роспотребнадзора, в 2017 году обращений в экстренные службы с укусами опасных паукообразных по краю еще не поступало. Эксперты рассказали, когда лучше прививаться и как быть тем, кто не подумал о вакцинации заранее, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ежегодно медики Приморья регистрируют тяжёлые последствия укусов паразитов и даже летальные случаи. Официальная статистика говорит о 3,3 % смертей от клещевого энцефалита за последние 5 лет. Так, в 2016 году в медучреждения Приморья обратились около 8 тысяч человек, из них почти 2 тысячи – дети.

Сезон передачи энцефалита от лесных паразитов в среднем составляет 210 дней. Переносчики вируса начинают просыпаться как раз в конце марта. При этом наибольшая активность паукообразных совпадает с началом появления зеленых листьев у растений, то есть в мае-начале июня.

Заведующая кабинетом организации профилактической работы владивостокского клинико-диагностического центра Галина Иванова рассказала корреспонденту «Восток-Медиа» о превентивных мерах и вакцинации от энцефалита.

«Для предупреждения этого опаснейшего заболевания разработан целый методический комплекс, включая поэтапную долгосрочную вакцинацию. Она состоит из трех прививок. Первая делается осенью, остальные весной с промежутком в месяц. По окончании последнего прививания обязательно нужно подождать хотя бы 2 недели перед походом в лес или поездкой на дачу. За это время иммунитет должен «созреть». Впрочем, даже те, кто не привился заранее, могут до конца весны рассчитывать на экстренную прививку», - пояснила представитель владивостокского клинико-диагностического центра.

Собеседница агентства добавила, что если по каким-то причинам привиться всё-таки не получилось, ради собственной безопасности нужно принимать неспецифические меры профилактики. Специалист рекомендует пользоваться репеллентами: для тела, одежды палаток и прочего. Галина Иванова уточнила, что при походах на природу лучше носить закрытую и однотонную одежду, не забывать о взаимных телесных осмотрах.

«Если вас всё же укусили, необходимо как можно скорее обратиться в ближайшую лабораторию по клещевому энцефалиту. Всего в Приморье работает 22 таких центра, - сказала она.

Исследование клещей с целью обнаружения возбудителей клещевых инфекций проводятся во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Спасске-Дальний, Находке, Дальнегорске, Дальнереченске, Арсеньеве, а также Кировском, Красноармейском, Пожарском и Чугуевском районах. Сейчас в Приморье ещё идёт прививочная кампания против клещевого вирусного энцефалита. Сделать прививку жители края могут в центре вакцинопрофилактики во Владивостоке по адресу Черёмуховая, 11. Справки по телефону (423) 222-72-68.