В Общественную палату Приморья войдут бильярдист и боец ММА

Депутаты приморского Законодательного собрания назначили первых членов краевой Общественной палаты. В него вошли представители нескольких ветеранских, общественных и спортивных организаций, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Десять человек, которые по закону может рекомендовать Законодательное собрание, назначили в ходе сегодняшнего общего заседания. Депутаты выбирали участников Общественной палаты из нескольких десятков кандидатур. Новыми членами ОП стали:

1) Виталий Веркеенко – представитель приморского регионального объединения работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей»;

2) Александр Кирилюк из приморской Федерации бильярдного спорта

3) Павел Курманов из загадочного некоммерческого фонда ветеранов разведки, контрразведки и дипломатической службы за духовное возрождение Отечества «Честь и достоинство»;

4) Юлия Пак – представительница «Союза предпринимателей Приморского края»;

5) Валерий Рябов – участник приморской краевой организации ветеранов;

6) Алексей Сузанский – сотрудник ветеранской организации «Контингент»;

7) Любовь Терендина из приморского отделения Общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз – Надежда России»;

8) Андрей Черных – член приморской Федерации смешанного боевого единоборства (ММА);

9) Евгений Шестопалов из приморского «Института вертеброневрологии и мануальной медицины»;

10) Валерий Яшин из краевой организации ветеранов МВД и внутренних войск.

Некоторые известные жители края так и не прошли в палату. «За бортом» осталась известная борьбой с незаконными вырубками деревьев на территории ДВО РАН Татьяна Вшивкова, Ирина Медведева из региональной общественной организации «Совет многодетных родителей», а также руководительница приморского центра украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» Татьяна Ткаченко.

О дальнейшем формировании Общественной палаты рассказал председатель комитета по региональной политике краевого парламента Джамбулат Текиев. «Согласно действующему законодательству, треть кандидатов избирается депутатами Законодательного собрания края, треть – губернатором Приморья. Далее уже избранные члены Общественной палаты утверждают кандидатуры ещё 10 человек», – рассказал он. Вторую десятку членов ОП утвердят также на этой неделе.