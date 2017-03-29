Кировчанин добежит из Владивостока до Севастополя

Через несколько дней во Владивостоке стартует беспрецедентный одиночный забег с говорящим названием «Пробежать Россию!». В предстоящюю пятницу, 31 марта, кировчанин Евгений Глушаев выбежит из столицы Приморья, чтобы добраться до Севастополя. Он планирует оказаться в точке назначения до сентября 2017 года, преодолев в общей сложности 12 300 километров, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Марафонец планирует пробежать через 100 населенных пунктов и 20 крупных городов страны. Евгений рассказал редакции «Восток-Медиа» о себе, целях забега и дальнейших планах.

«Я обнаружил себя, как путешественника, около 5 лет назад. С тех пор не прекращаю этим заниматься. Я изучаю не только нашу страну, но и мир. Кроме России, я побывал уже в 15 странах. Во время последнего путешествия я добрался до Индии и Непала, где мне и пришла в голову идея такого масштабного забега. Это случилось после того, как я покорил вершину высотой пять с половиной километров, где встретил свой день рождения с видом на Джомолунгму (гора Эверест)», - поделился собеседник агентства.

Для Евгения Глушаева предстоящее путешествие - не просто повод испытать свои силы, но и возможность лучше познакомиться с родиной. Бегун уверен, что самый верный способ для этого – передвижение на «своих двоих». «Элемент бега я решил добавить лишь для того, чтобы путешествие не затянулось слишком надолго. Бежать буду только определенные участки пути – для некоторых я приберёг пешие прогулки», - уточнил марафонец.

Кировчанин захотел пересечь страну «от края до края», поэтому и решил начать забег из Владивостока, как из самого крупного и знакового города Дальнего Востока. Два дня назад он приехал в столицу Приморья и готовится к старту. Евгений планирует запустить полноценный медиа-проект с каналом на YouTube. Путешественник обещает вести трансляции и дорожные блоги, рассказывать о культуре, людях, местах, диких животных и всём, что ему встретится по пути.























