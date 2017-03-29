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Сотрудница банка поживилась за счёт других приморцев

Сотрудница банка поживилась за счёт других приморцев
На покупку драгоценностей и погашение личных кредитов она потратила 500 тысяч
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Жительница райцентра Лучегорск в Приморье стала фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве в крупном размере. Следствие подозревает её в махинациях на рабочем месте в одном из банков, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело на кредитного специалиста в Лучегорске. По данным следствия, в декабре прошлого года служащая банка оформляла и заключала от имени жителей Пожарского района кредитные договоры на крупные суммы. В своих целях она использовала банковское оборудование и документы. Злоумышленница подделывала подписи граждан в подложных договорах о принятии обязательств по возврату кредита и получала кредитные карты. Деньги, которые перечислял банк, женщина тратила на покупку ювелирных изделий, погашение задолженности по личным кредитам и другие личные потребности.

Правоохранительные органы доказали три эпизода противоправной  деятельности подозреваемой. Общая сумма похищенных у кредитного учреждения денег составила около полумиллиона рублей. Расследование продолжается.

 
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