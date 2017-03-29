Находку признали городом с самым плохим бизнес-климатом в Приморье

Находка стала одним из антилидеров Приморья по состоянию бизнес-климата, сообщает РИА «Восток-Медиа». Об этом рассказала краевой бизнес-омбудсмен Марина Шемилина в своём отчёте перед депутатами.

Приморский бизнес-омбудсмен Марина Шемилина выступила на сегодняшнем заседании краевого Законодательного собрания. В своём докладе она рассказала о состоянии бизнеса в регионе. Неделю назад она подробно изложила его профильному комитету ЗС ПК – так что большая часть доклада не была новостью для депутатов. Однако Марина Шемилина сообщила сегодня и кое-что новое. Так, в 2016 году работники аппарата приморского бизнес-омбудсмена сделали рейтинг приморских муниципалитетов с самым благоприятным деловым климатом. Возглавил этот список не Владивосток, а, как ни странно, Арсеньев. Среди муниципалитетов края в списке лидирует Яковлевский район. А вот хуже всего с бизнес-климатом обстоит дело в Находке и Ольгинском районе. Причин, по которым сложилась такая ситуация, Марина Шемилина не называла. Однако можно предположить, что не последнюю роль в антирейтинге Находки сыграли извечные «угольные» скандалы.





В то же время депутаты Законодательного собрания рекомендовали бизнес-омбудсмену в следующем году расширить доклад. Депутат Сергей Слепченко попросил включать в него статистику по административным и уголовным делам (очевидно, экономической направленности) в отношении бизнесменов. «Интересует, сколько всего дел возбудили, сколько приговоров отменили. Часто говорят о том, что органы власти ответственны за разорение предприятий. Подобные цифры смогут продемонстрировать, так это или нет», - рассказал он.





Председателя комитета ЗС ПК по регламенту и депутатской этике Дмитрия Новикова заинтересовало, насколько хорошо налажены отношения приморской власти и бизнеса. По признанию Марины Шемилиной, в этой области ещё слишком много проблем. «Чиновникам нужно менять отношение к бизнесу. Зачастую представители власти мнят себя едва ли не президентами, поэтому бизнесмены нередко сталкиваются с пренебрежительным отношением», - сообщила омбудсмен.

РИА «Восток-Медиа» ранее писала о том, что на заседании Заксобрания выступил и председатель приморской счётной палаты Игорь Ватулин. Он подвёл итоги работы ведомства за 2016 год и рассказал о выявленных нарушениях.