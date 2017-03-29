В морском порту Находки уволили главного таможенного инспектора

Суммы взятки не хватило для уголовного дела

После прокурорской проверки своей должности лишился главный государственный инспектор таможенного поста Морской порт Восточный. Руководство уволило его в связи с утратой доверия.

Находкинская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Как сообщила сегодня пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, главный государственный инспектор таможенного поста морского порта в 2015 и 2016 годах выступал посредником при передаче взяток. Он передал своим коллегам от участников внешнеэкономической деятельности 21 тысячу рублей за беспрепятственное перемещение товаров.

«Поскольку сумма денежных средств не является значительной, в соответствии с примечанием 1 к статье 290 УК РФ в действиях инспектора отсутствовал состав уголовного преступления, предусмотренного статьёй 291.1 (посредничество во взяточничестве)», - отметила представитель ведомства.

Транспортный прокурор внёс представление начальнику Находкинской таможни за нарушение антикоррупционного законодательства. В результате инспектор лишился своей должности.

В феврале этого года «Восток-Медиа» также публиковало материал о трёх уголовных делах на таможенников Находки.