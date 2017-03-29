Правнук изобретателя терменвокса приедет во Владивосток

Владивостокский Центр современного искусства «Заря» в завершение выставки «Вечный двигатель» приготовил для горожан сюрприз: с 30 марта по 2 апреля здесь будет гостить и работать Пётр Термен, правнук изобретателя Льва Термена. Имя создателя терменвокса хорошо знакомо не только музыкантам, но и многим, интересующимся историей отечественных изобретений. Электромузыкальный прибор терменвокс был изобретён в 1920 году и производит ошеломляющий эффект на всех, кто впервые видит игру на этом инструменте. Исполнитель продуцирует звук, свободно перемещая руки в электромагнитном поле вблизи двух металлических антенн.

Попробовать играть на терменвоксе смогут и владивостокцы – ЦСИ «Заря» заблаговременно объявил набор на мастер-классы. Как сообщили сотрудники «Зари», уже набрано две группы по 5 человек в каждой. Желающих было гораздо больше, но малочисленность групп – условие самого Петра Термена. Также нельзя ограничиться одним занятием – чтобы освоить игру на инструменте, понадобится не менее четырёх уроков.

Помимо мастер-классов Петр Термен выступит с лекциями об истории удивительного музыкального инструмента и развитии электронной музыки, о судьбе своего гениального прадеда. 2 апреля Пётр Термен даст концерт с использованием терменвокса. В программе – произведения Рахманинова, Гершвина, Манчини. Вход на все мероприятия, включая мастер-классы, свободный.

Петр Термен - исследователь истории терменвокса, руководитель единственной в Европе и на постсоветском пространстве Школы терменвокса, уже провёл более 1000 выступлений в разных городах России - Москве, Уфе, Санкт-Петербурге, Воронеже, Великом Новгороде и других. Он лауреат премии президента по поддержке талантливой молодёжи, организатор фестиваля терменвокс-культуры «Терменология», участник фестивалей «Ночь музеев», «Красная площадь», «Пикник Афиши» и других.