Правнук изобретателя терменвокса приедет во Владивосток

Сегодня среда, 29 марта 2017 года, 13:40
Депутаты Приморья проверят оборот денег в медицинских учреждениях
Депутаты Приморья проверят оборот денег в медицинских учреждениях
У хабаровчан появился шанс бесплатно съездить к морю
У хабаровчан появился шанс бесплатно съездить к морю
В МФЦ Владивостока в очередях долго не задерживаются
В МФЦ Владивостока в очередях долго не задерживаются
Ирина Миклушевская доверит приморцам свои секреты
Ирина Миклушевская доверит приморцам свои секреты
С приходом весны в Хабаровске обваливается асфальт
С приходом весны в Хабаровске обваливается асфальт
Регионы:


Популярное
вчера, 21:38
У ЛГБТ-фестиваля в Приморье получилось скандальное продолжение
сегодня, 10:03
Утро в Приморье началось с жёсткой аварии
сегодня, 10:23
Судно-призрак "Еруслан" снова подало сигнал SOS
вчера, 15:25
В Приморье появились два новых центра по установке "ЭРА-ГЛОНАСС"
сегодня, 11:55
Ирина Миклушевская доверит приморцам свои секреты
вчера, 14:45
Взятка 5000 рублей вылилась для приморской компании в миллионный штраф
сегодня, 07:15
Необычный циклон пришёл в Приморье
вчера, 16:55
Трое нетрезвых хабаровчан отправились в плавание на льдинах
сегодня, 08:57
Освобождённый по УДО Шишов может вернуться в профессию
вчера, 15:47
Дело Ильи Шамратова передали в Ленинский суд Владивостока

Обсуждаемое
вчера, 15:25
4

В Приморье появились два новых центра по установке "ЭРА-ГЛОНАСС"
вчера, 16:06
4

На трассе Владивосток – Находка возьмутся за самые "убитые" участки
вчера, 15:57
3

Полиция Владивостока устраивает рейды по нелегальным парковкам
сегодня, 08:57
3

Освобождённый по УДО Шишов может вернуться в профессию
вчера, 15:35
2

Глава хабаровского "Водоканала" не признаётся в хищениях
вчера, 17:25
2

Владивостокский автомобилист сядет на 6 лет за наезд на пешехода
сегодня, 10:23
2

Судно-призрак "Еруслан" снова подало сигнал SOS
вчера, 14:45
1

Взятка 5000 рублей вылилась для приморской компании в миллионный штраф
вчера, 16:00
1

Большинство хабаровчан готовы начинать рабочий день с 9 утра
вчера, 16:55
1

Трое нетрезвых хабаровчан отправились в плавание на льдинах
Народный топ новостей

Гость
Мария Науэн: Я очень скучаю по морю и Владивостоку сегодня, 11:22
Мария Науэн: Я очень скучаю по морю и Владивостоку
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей 14 минут назад
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз сегодня, 09:54
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз
Депутат от Приморья: правительство прислушалось к грузоперевозчикам вчера, 13:57
Депутат от Приморья: правительство прислушалось к грузоперевозчикам


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 491



Система Orphus

Правнук изобретателя терменвокса приедет во Владивосток

Правнук изобретателя терменвокса приедет во Владивосток
Пётр Термен выступит с лекциями, даст мастер-классы и концерт
5 минут назад
Идём в музей | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: peterburg.ru

Владивостокский Центр современного искусства «Заря» в завершение выставки «Вечный двигатель» приготовил для горожан сюрприз: с 30 марта по 2 апреля здесь будет гостить и работать Пётр Термен, правнук изобретателя Льва Термена. Имя создателя терменвокса хорошо знакомо не только музыкантам, но и многим, интересующимся историей отечественных изобретений.  Электромузыкальный прибор терменвокс был изобретён в 1920 году и производит ошеломляющий эффект на всех, кто впервые видит игру на этом инструменте. Исполнитель продуцирует звук, свободно перемещая руки в электромагнитном поле вблизи двух металлических антенн.

Попробовать играть на терменвоксе смогут и владивостокцы – ЦСИ «Заря» заблаговременно объявил набор на мастер-классы. Как сообщили сотрудники «Зари», уже набрано две группы по 5 человек в каждой. Желающих было гораздо больше, но малочисленность групп – условие самого Петра Термена. Также нельзя ограничиться одним занятием – чтобы освоить игру на инструменте, понадобится не менее четырёх уроков.

Помимо мастер-классов Петр Термен выступит с лекциями об истории удивительного  музыкального инструмента и развитии электронной музыки, о судьбе своего гениального прадеда. 2 апреля Пётр Термен даст концерт с использованием терменвокса. В программе – произведения Рахманинова, Гершвина, Манчини. Вход на все мероприятия, включая мастер-классы, свободный.

Петр Термен -  исследователь истории терменвокса, руководитель единственной в Европе и на постсоветском пространстве Школы терменвокса, уже провёл более 1000 выступлений в разных городах России - Москве, Уфе, Санкт-Петербурге, Воронеже, Великом Новгороде и других. Он лауреат премии президента по поддержке талантливой молодёжи, организатор фестиваля терменвокс-культуры «Терменология», участник фестивалей «Ночь музеев», «Красная площадь», «Пикник Афиши» и других.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru