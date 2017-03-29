Приморский океанариум готов представить шоу морских млекопитающих

Приморский океанариум готов представить посетителям дебютную шоу-программу с участием морских млекопитающих. Первыми зрителями стали воспитанники школы-интерната, волонтёры и журналисты, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 29 марта, в научно-образовательном комплексе состоялась генеральная репетиция шоу морских млекопитающих. С завтрашнего дня программу смогут увидеть все желающие посетители комплекса.

В представлении участвуют белухи, дельфины, морж Миша, морской лев Айк. Возможно, позже к ним присоединятся морские котики, которые сейчас живут в экспозициях океанариума.

Генеральную репетицию посетили воспитанники школы-интерната из села Раздольное, их шефы из волейбольной команды «Приморочка», а также волонтеры Приморского океанариума - старшеклассники, студенты и пенсионеры.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Приморский океанариум в начале весны объявил о восстановлении работы дельфинария — правда, за вход на тренировки млекопитающих посетителям придётся доплачивать. При этом билет в сам комплекс, напротив, немного подешевел. Новая ценовая политика действует с 1 марта.







