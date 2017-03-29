Депутаты Приморья проверят оборот денег в медицинских учреждениях

Приморские депутаты намерены начать плотные проверки медицинских учреждений, сообщает РИА «Восток-Медиа». Такое решение они приняли после сегодняшнего доклада председателя краевой счётной палаты Игоря Ватулина.

Сегодня руководитель Контрольно-счётной палаты Приморского края Игорь Ватулин выступил перед депутатами краевого Законодательного собрания. Он рассказал об итогах работы надзорного органа за 2016 год. В своём докладе Ватулин коснулся, в том числе, проверок сферы здравоохранения.

«В течение года мы проводили мониторинг цен на платные услуги в автономных медицинских учреждениях. Оказалось, что разница на одни и те же услуги в разных учреждениях отличается в 3,5 – 4 раза. Стоимость отдельных платных услуг бывает сопоставимой с расценками коммерческих организаций», - рассказал он. В 2016 году в ситуацию вмешался комитет по социальной политике ЗС ПК. Депутаты внесли поправки в законодательство, уравнявшие цены. В этом году мониторинг цен на медицинские услуги продолжится.





Кроме того, в КСП планируют активно проверять закупки больницами оборудования, продуктов питания и лекарств. Этот вопрос поднимали ещё в прошлом декабре, в ходе заседания краевой антикоррупционной комиссии. Сегодня данную тему поднял председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК Игорь Чемерис.

«Нужно провести анализ того, сколько денег поступает в медицинские учреждения – и сколько денег оттуда выходит. Стоит изучить закупки, которые проводятся больницами. Нужно добиться полной прозрачности финансов в приморской медицине», - пояснил он свою позицию. Его поддержал председатель комитета ЗС ПК по регламенту и депутатской этике Дмитрий Новиков. Народный избранник выразил мнение, что для решения данного вопроса Контрольно-счётной палате стоит разработать план совместных действий с Законодательным собранием. Игорь Ватулин сообщил, что подробные проверки медицинских учреждений уже запланированы его ведомством. Он согласился, что в данном вопросе работникам КСП стоит плотно сотрудничать с приморскими депутатами.