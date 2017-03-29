Сегодня среда, 29 марта 2017 года, 12:12
В МФЦ Владивостока в очередях долго не задерживаются
В МФЦ Владивостока в очередях долго не задерживаются
Ирина Миклушевская доверит приморцам свои секреты
Ирина Миклушевская доверит приморцам свои секреты
С приходом весны в Хабаровске обваливается асфальт
С приходом весны в Хабаровске обваливается асфальт
Мария Науэн: Я очень скучаю по морю и Владивостоку
Мария Науэн: Я очень скучаю по морю и Владивостоку
На участке трассы Лидога — Ванино нашли откровенный брак
На участке трассы Лидога — Ванино нашли откровенный брак
Регионы:


Популярное
вчера, 21:38
У ЛГБТ-фестиваля в Приморье получилось скандальное продолжение
сегодня, 10:03
Утро в Приморье началось с жёсткой аварии
сегодня, 10:23
Судно-призрак "Еруслан" снова подало сигнал SOS
вчера, 12:22
Во Владивостоке оштрафовали популярное кафе
вчера, 15:25
В Приморье появились два новых центра по установке "ЭРА-ГЛОНАСС"
вчера, 13:20
Развитием ЖКХ в Приморье займётся человек из команды Пушкарёва
вчера, 14:45
Взятка 5000 рублей вылилась для приморской компании в миллионный штраф
сегодня, 07:15
Необычный циклон пришёл в Приморье
вчера, 15:47
Дело Ильи Шамратова передали в Ленинский суд Владивостока
вчера, 16:55
Трое нетрезвых хабаровчан отправились в плавание на льдинах

Обсуждаемое
вчера, 15:25
4

В Приморье появились два новых центра по установке "ЭРА-ГЛОНАСС"
вчера, 16:06
4

На трассе Владивосток – Находка возьмутся за самые "убитые" участки
вчера, 15:57
3

Полиция Владивостока устраивает рейды по нелегальным парковкам
сегодня, 08:57
3

Освобождённый по УДО Шишов может вернуться в профессию
вчера, 12:15
2

Жителей Приморья призывают активнее оценивать работу чиновников
вчера, 12:22
2

Во Владивостоке оштрафовали популярное кафе
вчера, 15:35
2

Глава хабаровского "Водоканала" не признаётся в хищениях
вчера, 17:25
2

Владивостокский автомобилист сядет на 6 лет за наезд на пешехода
сегодня, 10:23
2

Судно-призрак "Еруслан" снова подало сигнал SOS
вчера, 13:20
1

Развитием ЖКХ в Приморье займётся человек из команды Пушкарёва
Народный топ новостей

Гость
Мария Науэн: Я очень скучаю по морю и Владивостоку полчаса назад
Мария Науэн: Я очень скучаю по морю и Владивостоку
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз сегодня, 09:54
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз
Депутат от Приморья: правительство прислушалось к грузоперевозчикам вчера, 13:57
Депутат от Приморья: правительство прислушалось к грузоперевозчикам
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников 23.03.2017
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 486



Система Orphus

В МФЦ Владивостока в очередях долго не задерживаются

В МФЦ Владивостока в очередях долго не задерживаются
Сервисы прогрессируют по мере развития портала государственных услуг
только что
Услуги народа | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» обеспечивает быстрое и эффективное взаимодействие между гражданами и органами исполнительной власти в одном месте. Ежедневно сотни заявителей обращаются сюда за помощью по различным вопросам, начиная от оплаты коммунальных услуг и заканчивая решением кадастровых вопросов. К слову, во Владивостоке МФЦ в эти дни отмечает 3-летие со дня образования, информирует РИА «Восток-Медиа».

Деятельность многофункциональных центров строится на нескольких основополагающих пунктах: рост качества и доступность госуслуг, сокращение сроков их предоставления, повышение эффективности работы государственных органов и, как ни странно, – противодействие коррупции.

Несомненное преимущество, которое первым делом почувствовал корреспондент «Восток-Медиа», «тестируя» МФЦ во Владивостоке, – филиалы не привязаны к каким бы то ни было районам и даже городам. Например, здесь можно встретить даже приезжих жителей Хабаровска или с регистрацией на Сахалине. Любую необходимую услугу там окажут вне зависимости от прописки.


 

Записаться на приём в МФЦ можно через контактный телефон или персональный сайт. Впрочем, можно и без предварительной регистрации – посредством электронной очереди. Это значительно снижает время ожидания. Для получения талона посетителя или справок по интересующим вопросам гражданину необходимо обратиться к консультантам. Также для удобства граждан в зале приёма размещены сенсорные дисплеи, которые оперативно зарегистрируют клиентов в очереди. Работа МФЦ проходит по заявленному изначально принципу «одного окна», что освобождает заявителя от длительного процесса сбора необходимых справок для получения той или иной государственной услуги. От гражданина требуется только подать минимально необходимый комплект документов и прийти за результатом.

Основную работу проводят сотрудники – документоведы МФЦ и соответствующие ведомства, куда оперативно направляются запросы. Например, чтобы получить паспорт, достаточно на месте заполнить предоставленный бланк заявления о выдаче (замене) паспорта, свидетельство о рождении, две фотографии соответствующего формата, документы для проставления обязательных отметок в паспорте, военный билет и свидетельство о браке (если необходимо), а также квитанцию об уплате государственной пошлины (её можно оплатить здесь же).


 

Сотрудник многофункционального центра незамедлительно обработает запрос и укажет время, когда готовое удостоверение личности можно будет забрать. Вся эта процедура, которая раньше занимала многие часы в долгих очередях, сейчас – проверено на себе – занимает 10 – 15 минут.

Многие пользователи МФЦ параллельно регистрируются на Едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. С помощью ресурса можно не только получить полезную информацию не выходя из дома, но и оформить заявку на интересующие услуги в любое удобное время. По большому счёту, если человек хорошо разобрался в хитросплетениях портала, то и в МФЦ ему ходить не нужно. Другое дело – «человеческий фактор».


 

Среди активных юзеров портала Госуслуг в большинстве своём преобладает молодёжь, а вот пенсионерам работа с интерфейсом сайта не всегда доступна в силу отсутствия Интернет-подключения.

Как отметил директор Многофункционального центра «Мои документы» в городе Владивостоке Игорь Школьный, количество зарегистрированных граждан на портале каждый день растёт и в скором времени, возможно, произойдёт полный переход на работу с Интернет-сайтом.

«По мере того, как будет возрастать количество органов, которые работают с порталом, увеличится и число новых пользователей. Многие, кто уже работал с ресурсом, знают, что это быстро, практично и качественно», – рассказал Игорь Школьный.

Помимо прочего на базе многофункциональных центров неоднократно проходят различные бесплатные консультации с экспертами из государственных органов. Периодически сотрудники налоговых инспекций и представители Ассоциации юристов России проводят дни открытых дверей для всех желающих. Также ежегодно в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей сотрудники Роспотребнадзора отвечают на все интересующие вопросы граждан. Как рассказал ведущий специалист – эксперт отдела прав потребителей отделения Роспотребнадзора по Приморскому краю Николай Непша, в этом году желающих получить ответы на вопросы было значительно меньше, чем ожидалось, но, всё же, такая практика необходима. Консультации проходят ежегодно в День защиты прав потребителей уже на протяжении нескольких лет.


 

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», многофункциональные центры отныне наделяются полномочиями по замене водительских удостоверений, поступивших из подразделений Госавтоинспекции. Этим сервисом могут воспользоваться все жители Приморского края.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru