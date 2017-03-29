В МФЦ Владивостока в очередях долго не задерживаются

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» обеспечивает быстрое и эффективное взаимодействие между гражданами и органами исполнительной власти в одном месте. Ежедневно сотни заявителей обращаются сюда за помощью по различным вопросам, начиная от оплаты коммунальных услуг и заканчивая решением кадастровых вопросов. К слову, во Владивостоке МФЦ в эти дни отмечает 3-летие со дня образования, информирует РИА «Восток-Медиа».

Деятельность многофункциональных центров строится на нескольких основополагающих пунктах: рост качества и доступность госуслуг, сокращение сроков их предоставления, повышение эффективности работы государственных органов и, как ни странно, – противодействие коррупции.

Несомненное преимущество, которое первым делом почувствовал корреспондент «Восток-Медиа», «тестируя» МФЦ во Владивостоке, – филиалы не привязаны к каким бы то ни было районам и даже городам. Например, здесь можно встретить даже приезжих жителей Хабаровска или с регистрацией на Сахалине. Любую необходимую услугу там окажут вне зависимости от прописки.





Записаться на приём в МФЦ можно через контактный телефон или персональный сайт. Впрочем, можно и без предварительной регистрации – посредством электронной очереди. Это значительно снижает время ожидания. Для получения талона посетителя или справок по интересующим вопросам гражданину необходимо обратиться к консультантам. Также для удобства граждан в зале приёма размещены сенсорные дисплеи, которые оперативно зарегистрируют клиентов в очереди. Работа МФЦ проходит по заявленному изначально принципу «одного окна», что освобождает заявителя от длительного процесса сбора необходимых справок для получения той или иной государственной услуги. От гражданина требуется только подать минимально необходимый комплект документов и прийти за результатом.

Основную работу проводят сотрудники – документоведы МФЦ и соответствующие ведомства, куда оперативно направляются запросы. Например, чтобы получить паспорт, достаточно на месте заполнить предоставленный бланк заявления о выдаче (замене) паспорта, свидетельство о рождении, две фотографии соответствующего формата, документы для проставления обязательных отметок в паспорте, военный билет и свидетельство о браке (если необходимо), а также квитанцию об уплате государственной пошлины (её можно оплатить здесь же).





Сотрудник многофункционального центра незамедлительно обработает запрос и укажет время, когда готовое удостоверение личности можно будет забрать. Вся эта процедура, которая раньше занимала многие часы в долгих очередях, сейчас – проверено на себе – занимает 10 – 15 минут.

Многие пользователи МФЦ параллельно регистрируются на Едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. С помощью ресурса можно не только получить полезную информацию не выходя из дома, но и оформить заявку на интересующие услуги в любое удобное время. По большому счёту, если человек хорошо разобрался в хитросплетениях портала, то и в МФЦ ему ходить не нужно. Другое дело – «человеческий фактор».





Среди активных юзеров портала Госуслуг в большинстве своём преобладает молодёжь, а вот пенсионерам работа с интерфейсом сайта не всегда доступна в силу отсутствия Интернет-подключения.

Как отметил директор Многофункционального центра «Мои документы» в городе Владивостоке Игорь Школьный, количество зарегистрированных граждан на портале каждый день растёт и в скором времени, возможно, произойдёт полный переход на работу с Интернет-сайтом.

«По мере того, как будет возрастать количество органов, которые работают с порталом, увеличится и число новых пользователей. Многие, кто уже работал с ресурсом, знают, что это быстро, практично и качественно», – рассказал Игорь Школьный.

Помимо прочего на базе многофункциональных центров неоднократно проходят различные бесплатные консультации с экспертами из государственных органов. Периодически сотрудники налоговых инспекций и представители Ассоциации юристов России проводят дни открытых дверей для всех желающих. Также ежегодно в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей сотрудники Роспотребнадзора отвечают на все интересующие вопросы граждан. Как рассказал ведущий специалист – эксперт отдела прав потребителей отделения Роспотребнадзора по Приморскому краю Николай Непша, в этом году желающих получить ответы на вопросы было значительно меньше, чем ожидалось, но, всё же, такая практика необходима. Консультации проходят ежегодно в День защиты прав потребителей уже на протяжении нескольких лет.





Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», многофункциональные центры отныне наделяются полномочиями по замене водительских удостоверений, поступивших из подразделений Госавтоинспекции. Этим сервисом могут воспользоваться все жители Приморского края.