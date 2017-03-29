Ирина Миклушевская расскажет приморцам о секретах акварели

Первая леди Приморского края Ирина Миклушевская расскажет жителям края секреты акварели. Сегодня во Владивостоке состоится мастер-класс супруги главы региона, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В среду, 29 марта, в 18:00 в Приморской картинной галерее пройдёт демонстрационный мастер-класс «Секреты акварели». Его в рамках выставки «Русский акварельный портрет XIX века» из фондов музея-усадьбы «Останкино» проведёт жена губернатора Приморья, художник-акварелист Ирина Миклушевская.

Как рассказали в пресс-службе картинной галереи, Ирина Николаевна расскажет о многослойной акварели – классическом способе, который активно применяли акварелисты XIX века в портретной живописи. К такому методу творцы прибегали при моделировке лица, изображении тканей, интерьеров, на отдельных участках фона и – иногда – в пейзаже.

Перед началом мероприятия, в 17.30, желающие смогут побывать на выставке «Русский акварельный портрет XIX века». Стоимость посещения экспозиции равна 300 рублей, для студентов и пенсионеров – 200 рублей. Вход на мастер-класс Ирины Миклушевской, уточняют организаторы, - бесплатный.



