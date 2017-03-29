В Приморье почти половина госзакупок совершается с нарушениями

Почти половина государственных закупок в Приморье за 2016 год проведена с нарушениями. Об этом на заседании Законодательного собрания рассказал руководитель краевой Контрольно-счётной палаты Игорь Ватулин, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На проходящем сегодня заседании Законодательного собрания Приморского края перед депутатами выступил председатель Краевой контрольно-счётной палаты Игорь Ватулин. Он рассказал о результатах работы своего ведомства в 2016 году.

По словам Игоря Ватулина, за прошедший год Контрольно-счётная палата провела 118 мероприятий внешнего государственного финансового контроля. Специалисты палаты проверили расходование 44,5 миллиардов рублей в краевом бюджете. В ходе соответствующего аудита они выявили финансовые нарушения на сумму 302 миллиона рублей. Ещё 246 миллионов краевые чиновники использовали неэффективно. Работники КСП вынесли 39 представлений по данным поводу. 23 из них уже полностью исполнили.

Немало нарушений чиновники Приморья совершили и при госзакупках. Ведомство Игоря Ватулина изучило 605 аукционов на общую сумму 11 миллиардов рублей. Почти половина из них – 276 – провели с нарушениями. Речь идёт не о самых значительных приобретениях. Общая сумма «неправильных» закупок составила 1,8 миллиардов рублей. В десяти случаях Контрольно-счётная Приморья обнаружила признаки нарушений. Материалы об этом подчинённые Игоря Ватулина уже передали в прокуратуру.