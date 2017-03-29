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Лжесотрудники "ДЭК" наживаются на приморцах

Лжесотрудники "ДЭК" наживаются на приморцах
Злоумышленники придумали новый способ обмана
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жительница Владивостока стала жертвой мошенника. Злоумышленник представился сотрудником Дальневосточной энергетической компании и пообещал поменять счётчик по акции, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ПАО «ДЭК».

Пострадавшая рассказала, что аферист попросил у неё 2000 рублей. За эту сумму он обязался заменить прибор счёта, сославшись на акцию, которую якобы проводит энергетическая компания. Девушка не раздумывая сразу же отдала злоумышленнику деньги, однако оплаченной услуги так и не дождалась.

Специалисты «ДЭК» напоминают приморцам, что компания оказывает платные услуги только в случае обращения в офисы по месту жительства.

«Информацию обо всех акциях, проводимых компанией, потребители всегда могут узнать на сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru. При работе с гражданами все сотрудники компании имеют при себе удостоверение, подтверждающие их право представлять ПАО «ДЭК». Оплата оказанных компанией услуг производится строго через кассу с выдачей платёжного документа – чека или квитанции, - отметила начальник пресс-центра компании Анна Артюшкова.

 
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