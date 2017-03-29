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Новошахтинский угольный разрез обновит очистные сооружения

Новошахтинский угольный разрез обновит очистные сооружения
Их реконструкцию начнут летом
только что
Экология | Приморский край
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Фото: Ruscoal.ru

В рамках Года экологии на Новошахтинском угольном разрезе в Михайловском районе планируется провести реконструкцию системы очистки сточных карьерных вод. Работы начнутся нынешним летом. Как сообщили специалисты департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, сейчас АО «Приморскуголь» согласовывает проектную документацию и проходит государственную экспертизу.

«Реконструкция системы очистных сооружений разрезоуправления «Новошахтинское» включает в себя строительство двухсекционного пруда-отстойника карьерных вод со специальными камерами гашения напора. После модернизации системы очистки уменьшится выброс отходов угольного производства в почву и воду. Реконструкцию объекта планируется начать в середине этого года», – уточнили сотрудники департамента.

Кроме того в Год экологии новое оборудование получат приморские котельные. Например, планируется установить специальные фильтры для очистки выбросов из котельных в Чугуевском районе, а также золоуловители на двух котельных в Пограничном районе. Запланировано техническое переоборудование мазутных котельных №2, 23 и строительство тепловой сети в Уссурийске. Еще на четырех котельных Уссурийска будет заменено оборудование – на реконструкцию предусмотрено более 70 миллионов рублей.

Как отметил вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков, современное оборудование отвечает всем техническим и экологическим требованиям.

 
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