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В Ханкайском районе директора "управляйки" оштрафовали на 102 тысячи

В Ханкайском районе директора "управляйки" оштрафовали на 102 тысячи
Причиной стал запах канализации в двух домах
только что
Общество | Приморский край
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Фото: tps56.ru

Сотрудники жилищной инспекции Приморского края подали в суд на директора управляющей компании Ханкайского района. Причиной стали нарушения, выявленные в ходе внеплановой проверки нескольких домов в селе Камень-Рыболов.

Как рассказали инспекторы, проверка показала, что многоквартирные дома в селе обслуживаются ненадлежащим образом.

«Подвалы домов №2/2 и 22 по улице Трактовая села Камень-Рыболов подтоплены канализационными стоками, из-за чего в подъездах и квартирах повышенная влажность, неприятный запах», – сообщили сотрудники ведомства.

Жилищные инспекторы выдали управляющей компании соответствующие предписания о проведении ремонта системы канализации в домах, но они так и не были исполнены.

Как сообщает краевая пресс-служба, на основании обращения в суд государственной жилищной инспекции Приморского края директор ООО «Водоканал» признана виновной в нарушении жилищного законодательства и оштрафована на 102 тысячи рублей.

Всего с начала 2017 года в рамках жилищного надзора и лицензионного контроля инспекция провела 83 проверки, по результатам составлено 85 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что жилищная инспекция занимается вопросами правильности начисления платы за ОДН. В соответствии с письмом Минстроя в домах, где установлены коллективные приборы учёта, расчёт ОДН необходимо проводить по их показаниям, а не по нормативам. Сейчас инспекторы разбираются с управляющими компаниями, игнорирующими приборы учёта и заявления потребителей. 

 
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