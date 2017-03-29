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Судно-призрак "Еруслан" снова подало сигнал SOS

Судно-призрак "Еруслан" снова подало сигнал SOS
Многострадальный теплоход может стать причиной экологического ЧП
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: Аркадий Васильев/Facebook

Теплоход «Еруслан», отбуксированный в феврале в Славянку, дал течь и скоро может затонуть. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook житель Владивостока Аркадий Васильев. Знакомые Аркадия тестировали квадрокоптер, оборудованный видеокамерой, неподалёку от судоремонтного завода, где и обнаружили злополучное судно, сообщает РИА «Восток-Медиа». Пользователь также опубликовал фотографии тонущего теплохода.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало об операции по вызволению аварийного судна из ледового плена, которая прошла в конце февраля. Тогда спасательный буксир ледового класса «Фотий Крылов» успешно справился с задачей. «Еруслан» перегнали на ответственное хранение в Славянский судоремонтный завод. Спасательные мероприятия обошлись краевому бюджету в миллионы рублей.

На опубликованных в Facebook фотографиях, кроме самого судна, отчётливо видно разливающееся нефтяное пятно. Без превентивных мер это может означать настоящую экологическую катастрофу для близлежащей водной экосистемы Хасанского района. Стоит отметить, что в начале февраля в интервью с корреспондентами «Восток-Медиа» Владимир Щукин, замдиректора по спасательной работе Росморречфлота, утверждал, что на судне нет никаких нефтепродуктов и вред окружающей среде он не нанесёт.

Как рассказала сегодня корреспонденту РИА «Восток-Медиа» инженер по охране окружающей среды при Славянском СРЗ Елена Баталина, нефтяное пятно специалисты впервые зафиксировали вечером в понедельник.

«В настоящий момент мы поставили там соответствующие заграждения и производим удаление нефтяного налёта с поверхности воды, изолировав очаг загрязнения», – уточнила Елена Баталина.

 
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