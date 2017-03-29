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Утро в Приморье началось с жёсткой аварии

Утро в Приморье началось с жёсткой аварии
Одному из участников ДТП требуется помощь спасателей
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: dpscontrol.ru, dps_control, dps_artem

Сегодняшнее утро в Приморье началось с серьёзной аварии, сообщает РИА «Восток-Медиа». Возле села Смоляниново столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Утром в среду, 29 марта, в Шкотовском районе Приморья произошло жёсткое ДТП. В районе села Смоляниново микрогрузовик столкнулся с легковым авто. Инцидент произошёл на мосту через речку Лобога. Детали происшествия пока неизвестны. Судя по всему, авария произошла на высокой скорости – однако асфальт в месте происшествия сильно разбит, и разогнаться там просто негде. Не исключено, что один из автомобилей решил объехать яму по встречной полосе и не успел увернуться от оппонента.

Обоим автомобилям серьёзно досталось. Информация о пострадавших уточняется. По данным dps_control, водителя грузовика зажало в салоне. Для того, чтобы выбраться из машины, ему потребуется помощь спасателей.

Приморцы уже начали обсуждать данное происшествие в соцсетях. Многие жители края считают, что одной из причин ДТП стала разбитая дорога в районе моста. Так это или нет – выяснят работники полиции. Справедливости ради стоит сказать, что ситуация с дорогами в Приморском крае оставляет желать лучшего. В этом году чиновники попытаются изменить ситуацию. В этом году дорожные службы возьмутся за восстановление дороги Владивосток – Находка – Порт Восточный. Речь идёт, главным образом, о ремонте наиболее разбитых участков в районе Большого Камня. Также предусмотрен ремонт многострадальной трассы Шкотово – Партизанск в районе села Новая Москва, дорог Ивановка – Реттиховка, Новонежино – Анисимовка, Находка – Лазо, Ольга – Кавалерово, Рудная Пристань – Терней, Турий Рог – Новошахтинск, Раздольная – Хасан и других.

 
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