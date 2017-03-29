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Приморцы собирают гуманитарную помощь для Донбасса

Приморцы собирают гуманитарную помощь для Донбасса
Посылки с вещами и продуктами принимают во Владивостоке, Артёме и Уссурийске
20 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: zyrianin.livejournal.com

Приморье включилось во всероссийскую акцию по оказанию помощи нуждающимся жителям Донбасса. Инициатором её выступил благотворительный фонд «Достоинство».  Представители фонда по итогам поездок на Донбасс составили список наиболее необходимых людям вещей и продуктов. Жителям опалённого войной региона нужны продукты питания с длительным сроком хранения, детская и взрослая одежда, постельные принадлежности, средства гигиены, канцелярские товары.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, задачей всероссийской акции «Разделим боль детских сердец!» является оказание на территории Донбасса адресной гуманитарной помощи детским домам, детям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям, семьям, лишившимся жилья в результате обстрелов, потерявшим возможность заработка в результате событий последних лет, потерявшим кормильцев. Мероприятие продлится до тех пор, пока экономическая ситуация в Луганской и Донецкой областях не стабилизируется, чтобы жители могли обойтись без помощи извне.

Пункты приёма гуманитарной помощи в Приморье:

Владивосток, улица Военное Шоссе, 18, телефон: (423) 279-05-47, улица Командорская, 11;

Артём, улица 1-я Рабочая, 1, телефон: (423) 279-01-72;

Уссурийск, улица Резервная, 31, телефон: (4234) 23-15-50.

Все пожертвованные гражданами, организациями вещи и продукты питания весом 10 и более килограммов рекомендовано упаковать в коробки или паллеты (плоские прямоугольные подставки под груз). Продукты питания и средства личной гигиены должны быть с длительным сроком хранения и иметь сертификаты соответствия.

Перечень товаров, находящихся в упаковке, необходимо указать списком на лицевой стороне тары. Приём гуманитарной помощи осуществляется каждый первый рабочий день недели пункта приёма.

Также можно отправить помощь самостоятельно «Почтой России» по адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 111, оф. 525.

Работает горячая линия: 8 (800) 25-034-25.

 
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