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Освобождённый по УДО Шишов может вернуться в профессию

Освобождённый по УДО Шишов может вернуться в профессию
Вышедший из колонии строитель Приморского океанариума вернулся к семье
только что
Общество | Приморский край
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Фото: ТАСС

Осужденный за растрату миллиарда рублей и мошенничество Олег Шишов вышел из колонии. Строителя Приморского океанариума отпустили по УДО, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на ТАСС.

Бывший генеральный директор и владелец «Мостовика» Олег Шишов вышел из колонии. Сразу же после этого он отправился к семье. Теперь ему предстоит восстанавливать подорванное в последнее время здоровье.

Более того, бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев высказался, что Шишов вполне вероятно вернётся в профессию. «У меня свое мнение по поводу трагической судьбы Олега Шишова - он такой судьбы не заслужил, но что случилось, то случилось. Он талантливый и деятельный человек, я уверен, что он еще вернется в профессию», - отметил экс-глава Омской области.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что 16 сентября 2016 года Куйбышевский районный суд Омска приговорил экс-руководителя НПО «Мостовик» к четырём годам колонии за уклонение от уплаты налогов и мошенничество. В этом сроке учли и приговор Фрунзенского районного суда Владивостока за пособничество в растрате 1 миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума.

По данным суда, Шишов внёс в финансовые документы компании и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций строительно-монтажных работ на объектах во Владивостоке, Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, отразив их в составе налоговых вычетов. Фактически эти организации работы для «Мостовика» не выполняли.

При этом сам Шишов отрицал свою вину. Он также был не согласен с вынесенным приговором

 
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