Необычный циклон пришёл в Приморье

"Ныряющий" циклон принесёт в Приморье дожди. Выпадение осадков по краю возможно до конца недели, сообщает РИА "Восток-Медиа".
По информации портала "Примпогода", сегодня, 29 марта, погоду в Приморье определяет неглубокий "ныряющий" циклон их Забайкалья. Осадки в некоторых районах начались ночью. Днём циклон окажется над краем, осадки распространятся на большую территорию, а интенсивность дождей местами увеличится.
Слабый до умеренного ветер подует с юго-запада. Столбик термометра днём поднимется в некоторых районах до +15 градусов.
В краевом центре ожидается переменная облачность. Вечером во Владивостоке пройдёт дождь. В течение дня южный, юго-восточный ветер усилится. Воздух прогреется до +6... +8 градусов.
Умеренные осадки сохранятся в Приморье и завтра, 30 марта. Вероятность выпадения дождя сохранится в крае до конца недели.
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