Во Владивостоке обесточат дома в районе Выселковой и Снеговой

Сегодня энергетики Владивостока вновь проведут плановые отключения, сообщает РИА «Восток-Медиа». Они затронут два десятка улиц. Особенно много домов обесточат в районе Выселковой и Снеговой - это коснётся улиц Лаптева, Дежнева, Пржевальского и других.

Длительность отключений составит от двух до восьми часов. Всю работу специалисты завершат к 17:00.

Проспект 100-летия Владивостока: 141, 143;

5-й Ключ, 82;

Белинского: 2, 4, 6;

Буреинская: 7, 11, 13, 15;

Вторая: 14, 16, 18, 21, 23, 23А, 35, 41, 43, 43А, 45;

Гульбиновича: 3В, 8, 8/1, 8/2, 8А, 17, 19, 19А, 19Б, 19В, 21, 25, 27, 29;

Дежнева: 1, 1А, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15;

Дениса Давыдова: 28Б, 28В;

Калинина: 82, 84, 107, 109, 281;

Курильская: 1, 2, 3, 4, 6, 9А, 10, 11, 12;

Лаптева: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 13, 15, 16, 17;

Ломаная: 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 35, 37, 43, 50;

Луговая, 21;

Маковского, 302;

Могилевская: 1, 3;

Новоивановская, 3;

Пржевальского: 7, 9, 10, 13, 15, 17А, 27, 28, 29, 32, 36;

Родниковый переулок: 6, 12, 17, 21, 25;

Снеговая: 15, 17, 19, 23А;

Таёжная: 12, 12А, 16, 16А, 20, 26, 28, 30, 30А;

Уютная, 8Д;

Черёмуховая: 4А;

Садовое общество «Солнечное»: 3, 5, 63.