В Приморье вандалы испортили памятник Пушкину

На перекрёстке улиц Пушкина и Некрасова в городе Уссурийске пострадал памятник первому из двух классиков отечественной литературы. Он простоял невредимым чуть больше полугода после открытия.

По информации ussur.net, вандалы облили статую белым веществом, похожим на извёстку. К вечеру 28 января памятник ещё никто не очистил.





Как сообщало РИА «Восток-Медиа», памятник появился на очередную годовщину со дня рождения Пушкина, 6 июня 2016-го. Известный скульптор Яков Шапиро подготовил детали в своей мастерской в Узбекистане, а далее гипсовую модель отлили в бронзе работники завода «Аскольд» в приморском городе Арсеньеве.

До этого во Владивостоке ликвидировали два памятника Александру Сергеевичу: Пушкинский сквер снесли во время стройки моста, а памятник на остановке «Гайдамак» пропал. В итоге в столице Приморья остался лишь один монумент, посвящённый Пушкину – рядом с театром, носящим имя поэта. Автор этого памятника - президент приморского отделения Всероссийского Пушкинского общества Эдуард Барсегов.







