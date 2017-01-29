Российский Дед Мороз раскрыл секреты посоха-ГЛОНАСС

Российский Дед Мороз рассказал приморцам часть своих секретов, пообщался с проблемными детьми, открыл в крае собственную резиденцию и пообещал приезжать каждый год. Таким оказался второй визит главного волшебника страны в Приморье, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Российский Дед Мороз пообщался с журналистами, воспитанниками суворовского училища, а также работниками культуры Уссурийска. Во время встречи волшебника засыпали самыми разными вопросами. Многих - причём как детей, так и взрослых - интересовало, есть ли у Дедушки жена или какие-то ещё родственники, его возраст, увлечения, музыкальные и литературные предпочтения, многое другое.

Учащиеся суворовского училища, как настоящие военные, поинтересовались, служил, ли Дедушка в армии, какими боевыми искусствами владеет, и кто его охраняет.

«Вы что, про воеводу Мороза не слышал? Так это и я есть. Боевые искусства мне не требуются – зачем же они, когда подарки разносишь. Посох-то морозильный на что? Здоровье крепкое и удаль молодецкая – вот моя главная защита», – ответил гость.

Женскую половину аудитории интересовало, сколько шуб в гардеробе Дедушки. Как оказалось, в Великом Устюге у главного волшебника страны имеется целый модный дом, где рукодельницы создают костюмы на все случаи жизни.

Молодёжь спросила, не хочет ли Дед Мороз вести модные сейчас видеоблоги, на что он не растерялся и сказал, что итак не отстаёт от современности. «Есть у меня свой сайт, странички «В Контакте» и Instagram, «селфи-посох» и «посох-глонасс» для того, чтобы всегда быть на связи и следить за тем, чтобы ни один человек в России не остался без подарка. Думаю, этого достаточно».

Какой подарок или просьба от приморского ребёнка запомнились ему больше всего в этом году, Дед Мороз сказать не смог. «Самые милые сердцу моему пожелания - когда не для себя игрушку просят, а для родных и близких здоровья, счастья, мира и добра во всём мире. По сердцу пришёлся мне ваш край. Люди здесь очень добрые и искренние живут, буду часто гостить», - сказал в завершении гость.

Примечательно, что несколькими добрыми делами отличился и сам волшебник. До открытия резиденции в «Изумрудной Долине» главный волшебник страны посетил несколько семей с маломобильными детьми и подарил им сказку в буквальном смысле на дому.

Директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков

Заместитель главы Уссурийского городского округа Елена Бронникова отметила, что российский Дед Мороз только дал старт целому ряду социальных мероприятий. «Вы подарили деткам с тяжелыми заболеваниями веру в сказку и новогоднее чудо, а Изумрудный дед мороз продолжит дело главного волшебника страны. До конца зимы он побывает ещё в 13 таких семьях».

Кстати, сейчас в самом парке идет работа над созданием доступной среды для маломобильных людей. Более того, любой житель Уссурийска (и не только) может написать Изумрудному Деду Морозу письмо с просьбой посетить ребёнка, который болеет либо не может добраться до парка самостоятельно. Руководство парка обещает, что Изумрудный Дед Мороз обязательно их навестит.

Заместитель главы Уссурийского городского округа Елена Бронникова

Директор департамента туризма Константин Шестаков рассказал: администрация Приморского края направила пакет документов туристского кластера «Изумрудная долина» в Ростуризм для того, чтобы включить его в федеральную целевую программу для софинансирования (создание инженерной и транспортной инфраструктуры).

«Наш проект рекомендован, но финансирование поступит только в 2018 году. Однако предстоящий год всё равно будет насыщен событиями. В течение этого года нам предстоит разработать проектную документацию для объектов энергообеспечения, а также составить сметную стоимость будущих работ», - сказал Шестаков.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае в этнографическом парке «Изумрудная долина» рядом с Уссурийском появилась официальная резиденция Деда Мороза. Её открыл российский Дед Мороз из Великого Устюга вместе с младшим братом — Изумрудным дедушкой.



Директор "Изумрудной Долины" Сергей Вакуленко Директор "Изумрудной Долины" Сергей Вакуленко