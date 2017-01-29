На дороги Приморья не вышло больше десятка междугородних автобусов

Сегодня, 29 января, в Приморском крае частично нарушено автобусное и авиасообщение. При этом не во всех случаях оказалась виновата погода.

Снежный циклон, о котором предупреждали синоптики, не вызвал транспортного коллапса на дорогах южного Приморья, в то же время внёс коррективы в работу местных авиаторов. В воскресенье компания «Аврора» отменила утренний рейс в крупный рыбацкий посёлок Преображение в Лазовском районе. Самолёт должен был отправиться из Владивостока в 9:00 и вернуться в 10:45, тем не менее табло аэропорта информирует об отмене этих двух рейсов - HZ-513 и 514. Как уточнили РИА «Восток-Медиа» в справочной аэропорта, причина – именно в метеоусловиях по маршруту.

Есть изменения и в расписании междугородних автобусных рейсов на автовокзале Владивостока. В первой половине дня 10 автобусов не вышли в Артём, Уссурийск, Большой Камень, Хороль, Сергеевку, Черниговку, Сибирцево и Партизанск. Кроме того, отменены рейсы: в 14:45 в Дальнереченск и в 15:10 из Владивостока в Находку.

Сотрудница автовокзала в Находке пояснила, что у них утром сломался один автобус и не смог отправиться в приморскую столицу. Остальные все – их больше 20 – ходят по расписанию. В райцентре Хороль заверили: «У нас – солнце! Ничего не отменяется». В Чугуевке погода также не вмешалась в работу междугороднего общественного транспорта. На остальных автостанциях телефоны хронически заняты либо к ним никто не подходит.



