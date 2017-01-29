В Приморье построят новый мост вместо жертвы "Лайонрока"

В Чугуевском районе Приморья, одном из наиболее пострадавших во время тайфуна «Лайонрок» 2016 года, скоро появится новый мост. Сейчас на участке дороги Извилинка – Берёзовка автомобилисты ездят по временной конструкции.

«На этом участке старый мост не просто смыло, а унесло течением», – рассказал глава Чугуевского района Анатолий Баскаков вице-губернатору Евгению Вишнякову. Он контролирует восстановление пострадавших домов, мостов, дорог, а также подготовку Приморья к весенним паводкам.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», тайфун прошёлся по региону в конце августа – начале сентября прошлого года, сумма ущерба от стихии превысила 7 миллиардов рублей. В течение 2017-го краевые власти планируют восстановить 24 моста в разных муниципальных образованиях.

Что касается нового объекта в Чугуевском районе, то речь идёт о быстровозводимом сооружении четырёх пролётов. Оно должно выдерживать натиск водной стихии.

Пресс-служба краевой администрации цитирует главу муниципалитета, который назвал стоимость моста - 1,7 миллиона рублей. Монтаж начнётся в начале февраля.