"Адмирал" в последней домашней игре сезона обыграл ХК "Слован"

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» в завершающей домашней игре сезона одержал победу. «Моряки» обыграли команду «Слован» из Братиславы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В субботу, 28 января, на льду «Фетисов-Арены» прошёл последний в сезоне 2016-2017 годов матч «Адмирала» в регулярном чемпионате КХЛ. Подопечным Александра Андриевского удалось расправиться с братиславским соперником со счётом 2:1.

Счёт игры открыли хозяева площадки. На 16 минуте гол оформил Андрей Сигарёв. Не прошло и 30 секунд, как «моряки» забили ещё одну шайбу. Её автором выступил Дмитрий Саюстов. На старте второго периода отличились гости. Оборону приморцев пробил Андрей Штястны – 2:1. До конца игры больше в счёте не произошло никаких изменений, и «Адмирал» благодаря победе в основное время заработал 3 очка.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский отметил, что матч прошёл в плей-оффовской манере с накалом и напряжением.

«Очки были очень нужны обеим командам. Первый период мы провели хорошо, а в третьем игра давалась очень тяжело. Хорошо, что в итоге встреча закончилась в нашу пользу. Мы довольны 3 очками и готовимся к тяжёлому выезду», - сказал наставник «сине-белых».

После победы над «Слованом» в активе команды значится 78 очков. «Адмирал» занимает 8-ую строчку в турнирной таблице на востоке.

Теперь «моряки» отправятся в затяжное турне, которым и завершат регулярный чемпионат. С 31 января по 18 февраля приморцы сразятся с новокузнецким «Металлургом», «Сибирью», омским «Авангардом», ярославским «Локомотивом», московским «Динамо» и подольским «Витязем». По результатам этих игр станет известно, продолжит ли «Адмирал» битву и попадёт ли в зону плей-офф.



































































