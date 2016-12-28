Перед Новым годом в Приморье массово конфискуют палёный алкоголь

Приморские полицейские за весь год изъяли 50 тонн нелегального алкоголя, сообщает РИА «Восток-Медиа». Особенно активно они проводят подобные акции в преддверии Нового года.

Сотрудники приморской полиции провели несколько рейдов по магазинам, в которых продают алкогольные напитки. В ходе мероприятий стражи порядка конфисковали более 50 000 литров алкоголя. Подобные акции особенно актуальны перед большими праздниками, когда жители края массово закупают спиртные напитки. В Уссурийске и Спасске-Дальнем стражи порядка изъяли крупные партии алкоголя с признаками контрафактности – продукция не имела лицензии и марок акцизного сбора. Общая стоимость изъятых напитков превысила 100 тысяч рублей. Предпринимателей, торговавших горячительным, оштрафовали.





Во Владивостоке полицейские изъяли больше 300 литров алкогольных напитков. Их продавали в нескольких магазинах, которые не имели права реализовывать спиртное, а также продавать его на разлив. По данным фактам проверяющие возбудили административные дела и направили их в мировой суд. Как сообщают в пресс-службе приморского управления МВД, всего в 2016 году в Приморье выявили 2756 административных правонарушений в данной сфере, а также возбудили 25 уголовных дел. По решению суда конфисковано более 50 тысяч литров алкогольных напитков – их общая стоимость превысила 26 миллионов рублей.





Стражам порядка активно помогают жители города. Так, в рейдах на магазины также участвуют общественники, активисты движения «Народный контроль», члены добровольных народных дружин. Помогают работе правоохранительных органов и сообщения граждан. Так, благодаря им оштрафовали 55 продавцов, отпустивших алкоголь подросткам. Наказывают работников магазинов и за торговлю спиртным в ночное время – за прошедший год полицейские составили 847 протоколов за подобные нарушения.

Борьба с суррогатным алкоголем стала особенно актуальной на фоне недавней трагедии в Иркутской области. В Приморье тоже хватает разного рода суррогатов и продукции «двойного назначения». Стоит отметить, что сейчас в крае действует запрет на продажу всех непищевых спиртосодержащих жидкостей – его ввели на месяц по всей стране.