"Примринг" взял шефство над детским домом в Мысовом

На сегодняшний день кураторы есть у 21 из 25 приморских детдомов

Туристско-развлекательный кластер «Приморское кольцо» взял на себя шефство над детским домом в поселке Мысовое Шкотовского района. Тем самым уже 21 из 25 приморских центров содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обрели кураторов, которые регулярно приходят в гости к подопечным и проводят с ними время, занимаясь, гуляя, играя.

Как сообщили сотрудники департамента образования и науки Приморского края, шефы из числа предприятий и компаний есть в интернатах Черниговки, Чугуевки, Яковлевки, Покровки. Обеспечение всех сиротских учреждений шефами в будущем году станет приоритетной задачей сотрудников департамента.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о краевом проекте «Дети Приморья» и его части «Новый год в семье». Смысл этой акции, как и всего проекта в целом, – способствовать семейному устройству детей-сирот, проживающих в детских домах. С нынешнего года даже названия казённых учреждений изменились: они перестали называться детскими домами, а переименованы в центры содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Изменились и уставы учреждений.

Нынешняя акция продлится до 10 января 2017 года. Для того чтобы пригласить ребёнка, оставшегося без попечения родителей, в гости на долгий период, потребуется предоставить ряд документов и получить согласие службы опеки по месту жительства. Нужны две справки: об отсутствии судимости и об отсутствии инфекционных и психических заболеваний.