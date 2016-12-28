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Корпорация развития Дальнего Востока будет выдавать землю в Приморье

Корпорация развития Дальнего Востока будет выдавать землю в Приморье
Такое решение принято из-за того, что муниципалитеты тормозят с выдачей участков резидентам свободного порта
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: newsy-world.ru

Президент России Владимир Путин распорядился о наделении Корпорации развития Дальнего Востока правами выдачи земельных участков резидентам свободного порта Владивосток. Соответствующие поправки будут внесены в федеральный закон.

Как рассказал в телеэфире губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, данное управленческое решение имеет обоснование. До сих пор, по действующему законодательству, полномочия по выдаче земли для резидентов СПВ принадлежали исключительно муниципалитетам. Однако предприниматели, которые получили статус резидентов свободного порта, жалуются на затягивание сроков со стороны муниципальных властей при выдаче земельных участков.

«По закону  муниципалитеты должны выдавать землю резидентам без аукционов, но этот процесс они по какой-то причине тормозят. Я уже говорил, что все подобные случаи будут рассмотрены и решены», – заявил глава региона.

После передачи полномочий по выдаче земли в свободном порту Владивосток Корпорации развития Дальнего Востока процедура раздачи участков, по мнению губернатора, станет гораздо прозрачнее и объективнее.

«У нас сейчас всего 115 резидентов свободного порта, и мы дорожим каждым из них», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

 
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