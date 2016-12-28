Приморские астрологи рассказали, можно ли есть курятину на Новый год

Астрологи разрешили приморцам есть курятину на Новый год. По их словам, это может принести удачу и здоровье, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморские астрологи развеяли сомнения граждан по поводу того – стоит или нет готовить курицу на Новый год. По их словам, большинство населения на протяжении многих лет ассоциирует встречу Нового года по восточному календарю непосредственно в ночь с 31 декабря на 1 января, при этом официального прихода Петуха придётся ждать почти месяц.

«Начало года Красного Огненного Петуха приходится на 28 января в 10 часов 10 минут, окончание - в 1 час 40 минут 16 февраля 2018 года по местному времени. Поэтому тем, кому психологически тяжело есть курятину в год Петуха, можно не волноваться. В то же время сами китайцы верят, что употребление птицы в этот год принесёт им здоровье и удачу», - рассказала астролог салона «Мандрагора» Татьяна.

Она также подчеркнула, что наступление года Быка не значит, что людям надо отказаться от говядины, а года Свиньи – от свинины. По словам астролога, в новогоднюю ночь на столе должны быть несколько основных блюд и закуски, а из алкогольных напитков – для встречи года Петуха лучше всего подойдут коктейли.