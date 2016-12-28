Приморские экологи недовольны "тихой" отставкой Натальи Соколовой

В минувший вторник в Кремле прошёл Госсовет по экологии. На нём президент Владимир Путин обсудил с главами регионов вопросы экологического развития, а также очистке территорий от мусора. Говорили на мероприятии, прежде всего, о переработке отходов – проблема свалок в России актуальна до сих пор. Данные, озвученные в ходе Госсовета, действительно заставляют задуматься – под мусорными свалками в России погребён уже 1 миллион гектаров.

О чём говорилось на Госсовете

По данному вопросу высказались руководители многих регионов. Было что сказать и Приморью. Губернатор Владимир Миклушевский рассказал президенту о том, что в Приморье сегодня реализуется ряд важных экологических проектов. «В первую очередь это мероприятия, связанные с переработкой мусора. Отмечу, что Приморский край – один из первых регионов, где разработана территориальная схема переработки ТБО. Перед утверждением этот документ также прошёл согласование с представителями общественности», – рассказал он. Губернатор уточнил, что жители Приморья трепетно относятся к экологии и сохранению природы родного края, при этом активно участвуя во многих проектах. Он также добавил: приморские власти много внимания уделяют сохранению редких кошек – тигров и леопардов. Например, в этом году высокопоставленные представители государства открыли экологический Нарвинский тоннель, который позволит минимизировать случаи столкновения животных и машин.







Несколько дней назад ряд заявлений сделали и представители Общероссийского народного фронта. Как рассказал сопредседатель краевого штаба ОНФ Александр Фёдоров, в 2017 году общественники намерены усилить контроль за нарушениями «зелёного» законодательства. В частности, речь идёт о незаконных рубках деревьев. «Это происходит не только в пригороде, но даже в самом Владивостоке. По нашим материалам возбуждались административные и уголовные дела, выдавались предписания об устранении нарушений. Сейчас эксперты Народного фронта работают по решению проблемы в районе Академгородка во Владивостоке – на землях Академии наук идёт уничтожение леса», - сказал он. Этот вопрос активисты ОНФ также не намерены оставлять без внимания.

Неприглядная действительность

Однако это пока – не более чем красивые слова и обещания. Так во всяком случае считают люди, напрямую сталкивающиеся с проблемами экологии в Приморье. Зампредседателя приморского Координационного совета по проблемам экологии Татьяна Вшивкова рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» о том, что главная проблема Приморья – это не замусоренность, а вырубки лесов под застройку. По её мнению, краевые власти практически не уделяют внимания этой проблеме.



Татьяна Вшивкова

«У нас будет Год экологии, выделят деньги. Но ведь всё зависит от того, кто ими будет распоряжаться на местах. Если говорить о Приморском крае, то здесь я буду очень пессимистична. Показателем того, кто и как у нас «рулит» экологией, является отставка Натальи Соколовой – главы департамента земельных и имущественных отношений. Нынешняя аховая ситуация с вырубками деревьев в пригороде Владивостока сложилась при ней. Владимир Миклушевский сказал, что она недобросовестна. И при этом ей дали просто спокойно уйти! Никто не заводил никаких дел, не было никаких проверок», - возмутилась Татьяна Вшивкова.

Она отметила, что в последнее время правоохранительные структуры начали более активно реагировать на обращения экологов. Представитель научных кругов выразила надежду, что в Год экологии эта тенденция только продолжится. Не верит эколог и в то, что в Приморье активизируется борьба со свалками. «Я боюсь, что в крае будет одна показуха. Я знаю всех, кто контролирует в крае очистку территорий. Я не верю, что, пока они будут на своих постах, в крае что-то изменится. Будем честными – мусороуборочный бизнес весьма криминализирован, коррумпирован. На нём многие наживаются. Чтобы что-то поменялось, нужны серьёзные системные изменения», - считает Татьяна Вшивкова.

Наталья Соколова

Экологическая ситуация в Приморье действительно непростая. Пожалуй, самые громкие скандалы в этой сфере связаны именно с вырубками лесов. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что на территории ДВО РАН развернулось масштабное строительство, в результате которого массово вырубаются деревья. Летом сотрудники Дальневосточного отделения наук обращались в прокуратуру и администрацию края с тем, чтобы остановить стройку до разбирательства. На письма ответили, но никаких действий для прекращения строительства и вырубок леса никто так и не предпринял. Это не единственная стройка, которая развернулась на территории ДВО РАН. Крупная компания начала строительство огромного жилого комплекса на территории Тихоокеанского института биоорганической химии. При этом здания напрямую будут граничить с моргом и опасными лабораториями. Учёные также пытаются остановить это строительство, но пока безрезультатно. Изменится ли эта ситуация в 2017 году – неизвестно.