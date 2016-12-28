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Правительство России утвердило "Приморье-1" и "Приморье-2"

Правительство России утвердило "Приморье-1" и "Приморье-2"
Для развития обоих транспортных коридоров создадут российско-китайскую управляющую компанию
7 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: biang.ru

Правительство Российской Федерации утвердило концепцию международных транспортных коридоров «Приморье-1», «Приморье-2», соединяющих северо-восточные провинции Китая и порты юга Дальнего Востока. Впоследствии вопросами развития обоих магистралей будет заниматься российско-китайская управляющая компания, которую еще предстоит сформировать.

Как отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, утверждённая концепция выражает взгляд правительства России на принципиальные, основополагающие вопросы развития транспортных коридоров. По словам Александра Галушки, следующим шагом по созданию международных транспортных коридоров должно стать подписание межправительственного соглашения.

«Мы готовимся к стадии подписания официальных документов, практическому обсуждению форм и методов его претворения на практике. После этого начнется формирование российско-китайской управляющей компании, которая могла бы одновременно и на китайской, и на российской стороне решать практические вопросы реализации проекта», – прокомментировал глава ведомства.

Международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» являются важнейшим средством реализации транзитного потенциала Дальнего Востока России. Планируется, что основной грузопоток по двум МТК будет обеспечен китайскими грузоотправителями. Потенциальный объем грузовой базы оценивается в 45 миллионов тонн в год.

Сейчас строительство МТК «Приморье-1» финансируется за счет средств краевого и федерального бюджетов. Уже введен в эксплуатацию первый участок автомобильной трассы Владивосток–Находка–Порт Восточный, определен подрядчик строительства второго участка. Также идет реконструкция автодороги Уссурийск–Пограничный–Госграница.

Учитывая, что требуются большие капиталовложения, Приморье готово заключить с партнером из Китая концессионное соглашение, предусматривающее возврат инвестиций и дивиденды от дохода. Эта финансовая модель и получила одобрение российского правительства.


 
 
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