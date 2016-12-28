Евгений Дятлов исполнит романсы для жителей Владивостока

Жители Владивостока смогут услышать романсы в исполнении Евгения Дятлова уже в следующем году. За своё творчество он получил награду из рук Аллы Пугачёвой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Заслуженный артист России Евгений Дятлов, актёр фильмов «Батальонъ», «1814», «Белая гвардия», «Жизнь и судьба» выступит во Владивостоке в следующем году. Концерт артиста запланирован на 29 апреля в концертном комплексе «Fesco Hall». Вместе с ним на сцене появится инструментальный ансамбль «Акадэм-Квинтет» под управлением Николая Криворучко.

В репертуаре Евгения Дятлова несколько сотен вокальных произведений – русский классический и городской романс, народная песня, песни Великой Отечественной войны, советская лирическая песня, песни из кинофильмов, русские, украинские, цыганские народные песни, а также концертные программы из песен Визбора, Окуджавы и Высоцкого. Кроме этого артист представит песни собственного сочинения на стихи Красавцева и Самойлова.

Визитной карточкой певца стали романсы «Ямщик, не гони лошадей», «Бубенцы», «Ну, быстрей несите, кони». Кроме этого, «Молитва», и «Вороные кони» впервые прозвучали в фильмах в исполнении Евгения.

Певец участвовал в популярных музыкальных передачах на телевидении: «Романтика романса», «Достояние республики» и шоу «Две звезды», где вместе с Дианой Арбениной получил золотую звезду от Аллы Пугачёвой.