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Губернатор Приморья поблагодарил активных общественников

Губернатор Приморья поблагодарил активных общественников
Грамоты от главы региона получили 70 жителей края
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: дума-уссурийска.рф

По итогам 2016 года 70 приморцев, отличившихся общественной активностью, получили благодарности губернатора края. Как сообщили в отделе наград и геральдики департамента госслужбы и кадров, ещё в начале года глава Приморья поддержал инициативу председателя Совета почётных граждан Светланы Морозовой объявить 2016 год в крае Годом милосердия. Она же ходатайствовала о награждении активных общественников.

За многолетнюю благотворительную деятельность, активную гражданскую позицию, участие в социально значимых проектах благодарность губернатора Приморского края получили председатель краевого отделения Фонда «Мама» Наталья Изотова, председатель Ассоциации корейских организаций Приморья Валентин Пак, главный врач Владивостокской клинической больницы № 2 Вячеслав Глушко, генеральный директор Приморского торгового Дома книги Вера Арбатская, член регионального отделения Союза писателей России Александр Бондаренко. Благодарностями также награждены председатель общественной организации женщин Приморья Зинаида Иовкина, заместитель председателя Коллегии адвокатов Борис Любарский, президент компании «Дальрыба» Юрий Москальцов, исполнительный директор завода «Аскольд» Андрей Семёнов и многие другие.

 
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