В Приморье грипп продолжает распространяться среди детей

Из-за активной заболеваемости детей несколько детских садов в Приморье полностью приостановили работу. Среди заболевших гриппом преобладает вирус A (H3N2), сообщает РИА «Восток-Медиа».

На этой неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом на территории Приморского края регистрируется выше эпидемического порога на 13,8 %. Превышение эпидемического порога отмечается среди детей до 6 лет. По результатам мониторинга, который представило управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, среди заболевших гриппом преобладает вирус A (H3N2).

По Владивостоку превышение эпидемического порога среди населения зарегистрировано на 5,47 %. На территории Уссурийска – на 7,3 %. Превышение наблюдается и в 5 муниципальных образованиях Приморского края: Пограничного района – 30,7 %, Михайловского – 28,6 %, Ольгинского - 20,6 %, Кировского - 8,0 %, Чугуевского – 6,5 %.

В связи с активной заболеваемостью детей введены ограничительные мероприятия в детских садах и школах. Всего с нарастающим итогом на территории Приморского края зарегистрировано частичное приостановление образовательного процесса в 148 группах и в 41 классе. Полностью приостановлена деятельность 4 дошкольных образовательных учреждений.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что медики регистрировали рост заболеваемости ОРВИ на протяжении всего осенне-зимнего периода 2016 года. По данным на 15 декабря, заболеваемость ОРВИ на территории Приморского края превышала эпидемический порог на 6,2 %, а по Владивостоку - на 8,3 %.

Известно, что в новом сезоне на территории Приморья будут циркулировать сразу три штамма вируса гриппа, в том числе гонконгский. Этот грипп - сегодняшняя разновидность вируса гриппа A (H3N2), который давно не встречался в Российской Федерации. Иммунитет к данному штамму отсутствует у детей, а также он опасен для пожилых людей.