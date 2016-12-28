Приморцам посоветовали разобраться с долгами перед праздниками

Граждане с задолженностью больше 10 тысяч рублей могут не уехать за границу в новогодние праздники. Чаще всего должников останавливают уже в аэропорту, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В преддверии Нового года управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю порекомендовало гражданам, имеющим долги, выплатить задолженность. Те люди, которые задолжали больше 10 тысяч, могут столкнуться с проблемами при выезде за рубеж.

«Случалось и такое, что человек вылетает в Москву, чтобы дальше отправиться в Европу, а его останавливают уже в столице. Граждане теряют деньги, путёвки и время – им приходится возвращаться в Приморье», - рассказали корреспонденту редакции в пресс-службе управления.

Там также добавили, что получить информацию о наличии либо отсутствии задолженности на сегодняшний день можно с помощью мобильного приложения «ФССП», а также на главной странице официального интернет-сайта управления ФССП России по Приморскому краю в разделе «Узнайте о своих долгах».

Перед выездом за границу необходимо предъявить судебному приставу документ, подтверждающий погашение долга. В пресс-службе управления подчеркнули, что по состоянию на 1 декабря 2016 года приморские судебные приставы вынесли 48,5 тысячи постановлений об ограничении права должников на выезд за пределы Российской Федерации. Общая сумма задолженности составила почти 11 миллиардов рублей. При этом 1/5 от общего количества постановлений, временно запрещающих выезд за границу, касается неплательщиков алиментов.