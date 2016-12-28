Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока

По итогам 2016 года Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) прорвался в топ-50 крупнейших финансовых учреждений России. По словам экспертов, в списке пятидесяти лучших, по сути, оказался единственный банк, представляющий регионы. АТБ сосредоточился на операциях с клиентами Дальнего Востока (в том числе – Сахалина), Сибири и Урала. О специфике работы банковского бизнеса в данных регионах и полезном опыте инвестирования в интервью изданию Lenta.ru рассказал председатель правления АТБ Андрей Новиков.

– АТБ до последнего времени был достаточно незаметным для массовой аудитории западнее Урала. Что представляет собой бизнес банка?

– Клиенты от Урала до Дальнего Востока по поводу «незаметности» с вами поспорят: АТБ — крупнейший частный банк Восточной Сибири и Дальнего Востока. То, что мы развиваемся в регионах и выросли до топ-50 крупнейших банков страны, лишний раз подтверждает потенциал восточных территорий и возможность для банка развиваться без статусного офиса на Тверской улице.

АТБ — крупный универсальный банк, драйверы нашего роста — корпоративный бизнес и розничные операции. Под «корпоративным» мы понимаем кредитование и обслуживание местных производителей — мелкий и средний бизнес, предпринимателей, до которых у крупных банков фактически не доходят руки.

Клиенту нужна, прежде всего, оперативность, и чтобы банк понимал тот бизнес, которым занимается клиент. И то, и другое у нас есть. У АТБ исторически одна из лучших экспертиз в золоте, в специфических направлениях, таких как рыба на Камчатке, Сахалине; добыча ископаемых, лес, северный завоз. Работая на одной территории с этими предпринимателями, мы прекрасно понимаем, как устроен их бизнес, понимаем его сезонность и, учитывая риски, можем предложить клиентам быстрое принятие решения. Крупные банки решают по три-четыре месяца, а за это время не только проходит путина, но и сезон для северного завоза упущен. У нас процесс занимает одну-три недели даже при самых сложных проектах.

Московские банки — частные и государственные — боятся местного бизнеса, так как не до конца его понимают. Поэтому в «домашних» регионах мы гораздо крупнее многих игроков, включая большинство госбанков. Потому что мы рядом, для нас это профильный клиент, и мы глубоко знаем его потребности, его самого, и можем оценить риски, в отличие от крупных банков.

Отдельное направление нашей работы — микрокорпоративное кредитование индивидуальных предпринимателей: владельцев небольших магазинчиков, парикмахерских, детских студий и так далее. В обслуживании этого бизнеса мы занимаем второе место после Сбербанка в регионах нашего присутствия, в месяц выдаём до 450-500 миллионов рублей кредитов этому сектору, и объём спроса со стороны клиентов растёт.

Розничный бизнес у нас сохраняется в объёмах на уровне середины-конца 2015 года. Сейчас мы не ставим себе задачи существенно наращивать операции, но вместе с тем развиваем сервисную и продуктовую составляющие — запускаем новые карты, готовим масштабное обновление интернет-банка и так далее.

— Какие направления планируете развивать в будущем?

— По нашей стратегии до 2018-2020 годов мы планируем сохранить соотношение 50 на 50 корпоративного и розничного бизнеса. Корпоративный бизнес сохранится в том виде, в каком он есть, — это и крупные предприятия, в основном системообразующие, специфический сектор — золото, рыбодобыча, полезные ископаемые, с которыми мы давно работаем. Это также средний бизнес и микробизнес, про который я уже говорил.

Оставшаяся часть бизнеса — это розничные клиенты, где мы будем фокусироваться как на сотрудниках наших корпоративных клиентов, так и на сегменте «надёжных» клиентов, которые сейчас обслуживаются в Сбербанке и других государственных и частных банках.





— С региональными властями сотрудничаете? Они должны быть заинтересованы в развитии местного малого и среднего бизнеса, особенности которого вы знаете.

— С середины 2016 года мы прорабатываем проект с корпорацией развития Сахалинской области. Корпорация готова инвестировать в развитие малого и среднего бизнеса на острове Сахалин. Для этого им нужен инструмент, и в качестве него они выбрали АТБ. Корпорация планирует инвестировать средства в банк, а мы в свою очередь по совместно согласованным условиям реализуем проект по поддержке и кредитованию малого и среднего бизнеса на территории Сахалина в объёме 8,5 миллиарда рублей. Сейчас эта программа находится в стадии подписания всех юридически обязывающих документов. На мой взгляд, это наиболее яркая инициатива по поддержке малого и среднего бизнеса, реализующаяся на уровне региональных властей.

— Ваши «домашние» регионы гораздо ближе к Китаю и Японии, чем к Москве. Оказывает ли это какое-то влияние на бизнес?

— С Китаем мы давно работаем, АТБ — один из наиболее активных участников Российско-Китайского финансового совета. У нас налажен бизнес с китайскими банками, установлены корреспондентские отношения, от ряда банков мы имеем кредитные линии более чем на 50 миллионов долларов, прямые кредитные линии для финансирования клиентов внутри России. Китайцы очень заинтересованы в том, чтобы финансировать российский бизнес, который работает с Китаем. И они готовы увеличивать и увеличивать линии финансирования под этот проект.

Кроме того, АТБ фактически является крупнейшим в России маркетмейкером по наличному юаню, мы ввозим эту валюту из Китая и даже инициировали создание специального таможенного поста в Хабаровске. То есть мы являемся одним из основных игроков по наличной китайской валюте в России. Сотрудничество с китайцами у нас очень тесное, проходят большие объёмы сделок. Совместный бизнес существует давно и очень успешно развивается.

Надо отметить, что за последний год это направление бизнеса практически удвоилось. У нас в банке существует специальное подразделение по работе с Китаем, где работают люди, владеющие китайским языком, разбирающиеся в китайском бизнесе, разработаны и действуют программы стажировок китайских специалистов и сотрудников АТБ. Кроме того, АТБ в числе немногих на рынке предлагает депозиты в юанях — они пользуются спросом и у россиян, и у граждан Китая.

— В 2016 году АТБ попытался войти в сегмент суперобеспеченных частных клиентов, для этого даже был куплен отдельный банк. На днях он по согласованию с ЦБ фактически был закрыт. Как вы оцениваете этот опыт?

— Да, на прошлой неделе М2М Прайвет банк действительно был закрыт, регулятор отозвал лицензию и назначил временную администрацию. К сожалению, private banking (банковское обслуживание физических лиц — Прим. ред.) в том виде, в котором он развивался раньше, в России малоперспективен.

Для чего нам была нужна эта сделка? Чтобы приобрести технологии и ноу-хау по обслуживанию крупных богатых клиентов. Мы внимательно изучали этот рынок и поняли, что лучшие технологии и наработки были именно у М2М Прайвет банка: карточный продуктовый ряд, доверительное управление, брокеридж, фэмили офис, налоговое планирование. Сейчас, после приобретения этого банка, все эти продукты будут внедряться непосредственно в АТБ для наших клиентов: во втором квартале 2017 года мы собираемся презентовать программу по обслуживанию VIP-клиентов во всех наших офисах.

Обслуживание крупных богатых клиентов — а таких клиентов в регионах очень много — сейчас находится в недоразвитом состоянии. В регионах богатым клиентам также необходим качественный сервис, нужны «сложные» продукты, а не только депозиты — всё то, что, как раньше считалось, можно приобрести только в Москве.

Конечно, инвестиции в покупку данной экспертизы оказались значительными, но мы считаем, что они оправдали себя и долгосрочно это будет отдельное успешное направление бизнеса АТБ.

— Какое влияние на АТБ оказала эта сделка с учётом того, что М2М прекратил своё существование?

— Неудачная инвестиция в М2М может носить разве что какой-то кратковременный имиджевый эффект, а в остальном никакого влияния на бизнес АТБ она не оказала. М2М был совершенно отдельным банком, который практически не связан по бизнесу с нами. Банк АТБ работает устойчиво, прибыльно, ликвидности достаточно — показатели открыты.

Справка:

АТБ основан в 1992 году. Крупнейший частный банк Восточной Сибири и Дальнего Востока, входит в топ-50 крупнейших финансовых институтов России. Акционерами АТБ, в частности, являются крупные международные инвесторы – International Finance Corporation (IFC) и East Capital Financial Fund AB. Чистая прибыль АТБ за 3 квартала 2016 года составила 1,9 миллиарда рублей, капитал банка составляет 13 миллиардов рублей.



