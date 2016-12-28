Теплоход "Гранит" пообещали доставить в Находку к концу недели

В Приморском филиале «Росморречфлота» рассказали, что буксировка теплохода «Гранит» идёт по плану. «Гранит» дрейфовал в Японском море почти сутки из-за поломки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Главный двигатель судна вышел из строя ещё 25 декабря в 19:30. Об этом сообщили в государственном морском спасательно-координационном центре Владивосток. Как рассказал капитан, ремонт в судовых условиях не представляется возможным.

Собственником теплохода «Гранит» ЗАО «Квинт», порт приписки – Владивосток. На борту находится генеральный груз и контейнеры 1040 тонн, 304 тонн топлива и 19 тонн пресной воды.

Накануне, 27 декабря на помощь судну прибыл буксир Приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» «Нефтегаз-55». «Сейчас всё идёт в плановом режиме, теплоход прибуксуем в Козьмино, в Находку в эту пятницу», - рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» заместитель директора по аварийно-спасательной работе приморского филиала Росморречфлота Владимир Щукин.