"Три Кота" обжалуют решение приморских судебных приставов в суде

Они не согласны с закрытием кулинарного цеха в Артёме

Представители дальневосточной сети супермаркетов «Три кота» намерены обжаловать судебное решение о закрытии кулинарного цеха в филиале Артёма. Об этом заявили в пресс-службе компании, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Руководство сети магазинов «Три кота» не согласно с решением суда о закрытии кулинарного цеха в своём артёмовском супермаркете. В пресс-службе сети пояснили, что контролирующие органы действительно выявили несколько нарушений в работе кулинарного цеха артёмовского магазина. Нарушения оперативно устранили, однако это не спасло магазин от наказания. Городской суд Артёма постановил приостановить деятельность цеха на 30 суток. 22 декабря, в разгар предпраздничного сезона, судебные приставы опечатали помещение, кухонное оборудование и инвентарь.

«Три кота» в ответ подали апелляционную жалобу на вердикт судьи. В то же время представители сети супермаркетов отметили, что готовая продукция – например, праздничные салаты – доставляются в артёмовский магазин из других гипермаркетов сети.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в филиале «Трёх котов», расположенном в Артёме, выявили ряд нарушений СанПина. Суд посчитал, что потенциальная опасность для жизни потребителей от этих нарушений довольно высока. В результате кулинарный цех в магазине закрыли. Из него вывезли все продукты, а печи, холодильники и другое оборудование – отключили. Само помещение опечатали судебные приставы.