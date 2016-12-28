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По мосту через Мельгуновку вновь открыто движение

По мосту через Мельгуновку вновь открыто движение
Теперь здесь могут проезжать 14-тонные тяжеловозы
16 минут назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Мост через реку Мельгуновка в Ханкайском районе уже вступил в строй – по нему открыто тестовое движение автотранспорта. Таким образом поручение губернатора, данное весной по поводу окончания реконструкции моста до Нового года, было выполнено. Стоимость работ составила 740 миллионов рублей.

Как сообщили сотрудники краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства, движение автомобильного транспорта по новому мосту осуществляется в полном объёме без ограничения общей массы транспортного средства. 562-метровый мост покрыт асфальтобетоном. Также заасфальтированы подходы к нему: 80 метров со стороны Хороля и 200 метров со стороны Камня-Рыболова.

Теперь по обновлённому мосту могут спокойно проезжать автомобили с нагрузкой на ось до 14 тонн.

Новый мостовой переход на 72 километре автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог после признания аварийным ремонтировался с 2014 года.

В 2017 году планируется начать строительство еще трех мостов: через реки Литовка, Крыловка и Соколовка. Также будут восстановлены 24 моста, поврежденные в ходе тайфуна «Лайонрок».

 
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